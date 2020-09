Orban despre relaxarea restrictiilor: "M-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii"

"Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate, cu masca, numar limitat de persoane, ca am vazut niste comentarii care sunt rautacioase si nu au nicio legatura cu guvernul nostru. Guvernul nostru intotdeauna a fost deschis dialogului si niciodata nu s-a temut de adunari publice", a declarat Orban, la Drobeta Turnu-Severin.Prim-ministrul a anuntat, in urma cu o zi, ca Guvernul va adopta luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.Premierul Ludovic Orban a participat la prezentarea proiectului noii termocentrale Romgaz -GSP Power din satul Halanga, comuna Izvoru Barzii, in apropiere de Drobeta Turnu Severin.