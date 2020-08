Orban: Din punctul meu de vedere, motiunea de cenzura este consumata; asteptam decizia CCR

"Din punctul nostru de vedere, motiunea e in afara cadrului constitutional si ni se pare firesc ca motiunea sa nu se dezbata, sa nu fie votata. (...) Din punctul meu de vedere, motiunea este consumata, dar sigur trebuie sa asteptam decizia CCR , pentru ca in functie de decizia CCR se poate stabili cu precizie ce va urma. De maine (n.r. - marti) incepe sesiunea ordinara. Asta este o alta inventie si nazdravanie sa intri cu motiunea in a treia sesiune, una ordinara, dupa ce ai depus-o intr-o sesiune extraordinara, ai citit-o in alta sesiune extraordinara. Nu vreau sa intru in aceste lucruri. In ceea ce ne priveste pe noi ne intereseaza sa ne preocupam de problemele Romaniei", a afirmat luni Orban, la Parlament.Intrebat despre o eventuala intelegere intre PNL si PSD, Orban a spus: "Intelegere in momentul in care cineva depune motiune de cenzura? Ce intelegere?! E intelegerea ca ei vor sa ne dea jos si noi ne aparam pentru ca Guvernul sa isi faca treaba in continuare".Sedinta Parlamentului in care este programata dezbaterea motiunii de cenzura initiate de PSD a fost reluata luni, dupa o ora de la intrerupere, cu apelul nominal de verificare a prezentei deputatilor si senatorilor.