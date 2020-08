Orban: "Din punctul nostru de vedere motiunea de cenzura nu poate fi depusa decat in sesiune ordinara"

"La prima intrebare, sa vedem ce motiune de cenzura va fi. Azi am depus la CCR o sesizare prin care am invocat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament privitor la motiune. Din punctul nostru de vedere motiunea de cenzura nu poate fi depusa decat in sesiune ordinara. Nu poate fi depusa in vacanta parlamentara. Acceptand prin absurd ca se poate depune motiune in sesiunea extraordinara, pana la inceputul urmatoarei sesiuni ordinare. Motiunea sa fie depusa intr-o sesiune extraordinara, ea citita in alta sesiune extrodinara si apoi votata intr-o alta sau intr-o sesiune ordinara. Eu consider ca niciun partid politic si niciun lider politic nu isi poate joc de aceasta institutie, transformand motiunea de cenzura dintr-un instrument democratic, intr-un mijloc de campanie electorala", a declarat Ludovic Orban vineri la sediul Primariei Timisoara.Liderul interimar la PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pana la data de 27 septembrie, zi in care au loc alegerile locale. El a adaugat ca in Constitutie nu scrie ca o motiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara nu poate fi votata si in sesiunea parlamentara ordinara care incepe dupa 1 septembrie.PSD va decide marti, intr-un CEx, cand va fi votata motiunea de cenzura si va merge mai departe cu procedura parlamentara, in ciuda sesizarii depusa de Guvern la Curtea Constitutionala.De asemenea, intrebat ce se va intampla daca Curtea Constitutionala se va pronunta in favoarea contestatiei, Lucian Romascanu a spus ca "intotdeauna CCR decide pentru viitor"."Deci actul implinit ramane asa cum a fost el implinit. Guvernul va fi demis (daca motiunea de cenzura va trece - n.r.). Orice demers de asemenea tip pentru viitor nu se va mai putea face pentru ca este in conflict cu Constitutia. Daca s-a facut pana la o decizie a Curtii, ea nu se poate schimba, deoarece Curtea decide pentru viitor", a explicat Romascanu.Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care vor fi sustinute opiniile la CCR va fi decis la o data ulterioara, arata anuntul institutiei.Guvernul a depus vineri, la Curtea Constitutionala, sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Guvern-Parlament in legatura cu motiunea de cenzura initiata de PSD si prezentata deja in Parlament in urma cu o zi.Seful Cancelariei premierului Ionel Danca a cerut PSD sa astepte decizia Curtii inainte de a stabili data votului la motiune.Guvernul reclama, in sesizare, depunerea motiunii de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cat si convocarea unei sesiuni extraordinare avand ca obiect numai prezentarea motiunii de cenzura, precum si incalcarea Constitutiei prin fragmentarea procedurii motiunii de cenzura in mai multe sesiuni parlamentare.