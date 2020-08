Orban: "Eu cred ca pot fi organizate alegerile locale in bune conditii si cu prevenirea raspandirii virusului"

"Dati-mi voie sa incep prin a va spune ca data de 27 septembrie a alegerilor a fost stabilita de comun acord , in urma consultarii liderilor politici si a fost votata de Parlament. Atata timp cat ea a fost hotarata de Parlament, Guvernul a facut toate demersurile pentru organizarea in bune conditii a alegerilor locale. Deja mandatele alesilor locale au fost prelungite o data. Tot efortul pe care il facem e de a asigura cele mai bune conditii pentru campania electorala si alegeri", a afirmat Ludovic Orban in Parlament."AEP si MAI dezbate in momentul de fata setul de reguli care trebuie respectate pe parcursul campanie electorale, de candidati si sustinatorii lor. Regulile trebuie respectate, cei care candideaza trebuie sa fie un exemplu pentru comunitatea locala. Printre masuri cu siguranta va fi masura portului masti in toate interactiunile intre candidati si alegatori, pentru candidati, pentru alegatori nu poti impune reguli, dar bine ar fi sa poarte si ei masca. Vor exista reguli privind distantarea fizica, asa cum am stabilit pentru evenimentele culturale sa existe o distantare fizica, o limitare a numarului de participanti, evident va fi obligatorie purtarea mastii la astfel de evenimente. Cei care distribuie materiale electorale sa poarte manusi", a rpecizat premierul.In ceea ce priveste organizarea zilei votului, toti reprezentantii din birourile electorale vor avea la dispozitie 5 masti pe parcursul zilei in care se desfasoara activitatea." Gandim reguli de distantare fizica in cazul in care sunt mai multi alegatori care stau la coada. Ne gandim ca votarea sa fie si in afara spatiilor de votare. Dezinfectarea sa fie la intrarea si iesirea in sectiile de votare. Chiar cand vom avea proiectul de reglementare privind regulile sanitare pe perioada campaniei electorale le voi trimite fiecarui lider politic parlamentar, pentru a avea pucte de vedere si a putea imbunatatii. Eu cred ca pot fi organizate alegerile locale in bune conditii si cu prevenirea raspandirii virusului", a mai precizat Orban.Acesta considera ca "putem sa luptam eficient impotriva epidemiei, putem sa reducem numarul de infectari, dar pentru acest lucru e important ca oamenii care reprezinta modele, influencerii sa fie modele pentru respectarea regulilor"."Nimeni nu castiga daca tema coronavirusului e tema de campanie electorala. Cu cat reducem mai mult raspandirea virusului, cu atat viata noastra va fi mai normala", a mai declarat premierul.