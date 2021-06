Ludovic Orban vrea un nou PNDL: Ce nu putem finanta din fonduri europene trebuie inclus intr-un nou Plan National de Dezvoltare Locala

"Eu sunt in legatura cu realitatea din teren, de peste trei luni de zile le spun colegilor si din partid si din coalitie ca trebuie sa pregatim viitorul Plan National de Dezvoltare Locala, in aceleasi conditii pe care le-am prezentat public si cu alte ocazii. Acum stim aproximativ ce se poate finanta din PNRR , mai avem putin pana la adoptarea planului. Stim foarte clar ca pe POR sunt deja pregatite programele pentru fiecare regiune si stim aproximativ ce se poate finanta pe POR si in mod evident orice alta investitie, in special pe infrastructura locala, de drumuri, de gaz, infrastructura de apa, de canal, o comunitate ca sa se dezvolte are nevoie de aceasta infrastructura.Ce nu putem finanta din fonduri europene trebuie inclus intr-un nou Plan National de Dezvoltare Locala. Evident, cum se finalizeaza PNDL1 - si anul acesta cel mai probabil vor finalizate lucrarile din PNDL1 - si cand se dobaneste spatiul bugetar - ce inseamna dobandirea spatiului bugetar, sa se termine si pe PNDL 2 , o parte din lucrari, sa existe un grafic de finalizare a lucrarilor.Deja exista posibilitatea sa se faca o planificare bugetara, vorbim de planificare multianuala, cu privire la evolutia acestor parametri si sa se calculeze spatiul bugetar. Este o necesstate sa se lanseze PNDL3, pentru ca toate comunitatile locale, in special comunitatile mai sarace, ca sa aiba o sansa la dezvoltare, au nevoie de aceasta infrastructura, pentru ca nu vine nimeni sa investeasca intr-o localitate in care nu ai curent electric, gaz, apa, asfalt, in general tot ceea ce tine de infrastructura", a declarat Ludovic Orban In ceea ce priveste riscul ca acest program sa fie folosit pentru a tine sub control primarii, liderul liberal a subliniat ca si din acest motiv este necesara o dezbatere publica si trebuie consultate comunitatile si autoritatile locale."Tocmai de aceea trebuie facuta o dezbatere publica pe tema asta. Sa consultam comunitatile locale, reprezentantIi autoritatilor locale sa stim foarte clar ce tipuri de proiecte sunt utile si necesare. Stiu pentru ca stau de vorba cu primarii si cu oamenii. Normal ca este o resursa, pentru ca exista un spatiu bugetar, o anvelopa bugetara de 8,5 -9 miliarde care pot fi utilizate pentru sustinerea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii locale si pe masura ce se termina PNDL1 si ajunge spre maturitate PNDL2, se capata spatiu bugetar", a precizat Orban.El a adaugat ca o sa fie o dezbatere, iar dupa aceea trebuie dat un act normativ, trebuie stabilite tipurile de proiecte care se finanteaza si mai ales criteriile si procedura prin care sunt selectate proiectele respective."Dupa aceea urmeaza procedura de selectare, in care unitatile administrativ-teritoriale depun proiecte, va fi un proces de selectie si abia dupa ce se termina acest proiect de selectie, se stabilesc proiectele care se finanteaza se poate trece la faza de proiectare si de executie. Programul este un program de durata, nu este un program care rezolva in doua -trei luni toate problemele, din cauza aceasta in mod constant am sustinut necesitatea unui nou Program National de Dezvoltare Locala care sa finanteze infrastructura in localitatile care au nevoie de aceasta infrastructura", a conchis presedintele PNL.Aceasta tema a afost abordata de Orban si duminica, la Arad, cand a afirmat si ca poarta, in teritoriu, discutii cu primarii liberali pentru a afla de la acestia care ar fi cele mai bune metode de finantare a unor proiecte locale din fonduri guvernamentale.