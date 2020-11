Orban, noi precizari despre Revelion: Am vazut semi-fake news-ul care a fost distribuit

Referitor la petrecerile private, premierul a explicat ca acestea este posibil sa nu fie permise, daca se mentine nivelul actual al infectarilor si a adaugat ca "pana la Revelion mai avem mult"."Am vazut fake news-ul, semi-fake news-ul care a fost distribuit. Eu am dat un raspuns la o intrebare, spunand ca normal - daca intr-o localitate rata de raspandire este peste 3 la mie nu sunt permise activitatile in cadrul restaurantelor. De asemenea, intrebat despre petreceri private am spus ca daca se mentine actualul nivel al infectarilor, cel mai probabil, ele fiind considerate petreceri private, este posibil sa nu fie permise", a afirmat Ludovic Orban, intrebat despre faptul ca unii reprezentanti din HoReCa cer petreceri de Revelion cu maximul 20 de persoane si la ce sa se astepte romanii privind petrecerile private de Anul Nou.Premierul a adaugat ca "pana la Revelion mai avem mult"."Cel mai important este sa ne mobilizam in aceasta perioada. Daca un numar cat mai mare de oameni respecta regulile de protectie sanitara, indiferent unde se gasesc, vom putea reveni cat mai repede la un nivel de normalitate", a completat Orban, luni dupa videoconferinta zilnica organizata de Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, impreuna cu comitetele judetene pentru situatii de urgenta si prefectii.Seful Executivului a explicat cu o zi in urma ca petrecerile de Revelion sunt considerate petreceri private si nu vor putea fi organizate, iar romanii care vin in tara de Craciun vor intra in carantina daca se intorc din tari cu un indice de infectare mai mare decat cel inregistrat de Romania."Din punctul meu de vedere, petrecerea de Revelion este considerata o petrecere privata, cum sunt nuntile, botezurile si alte tipuri de petreceri private. Pot sa se duca la hotel, dar nu se vor putea organiza petreceri private", a declarat premierul duminica, intrebat fiind ce mesaj are pentru cei care au platit avansuri pentru a petrece sfarsitul de an la munte.