Premierul Orban, despre fondurile alocate Primariei Bucuresti in mandatul Gabrielei Firea: "Cu siguranta a folosit banii pentru altceva"

"Nu am alocat din Fondul de Rezerva pentru ca guvernul Dancila a alocat din Fondul de Rezerva 100 de milioane de lei care s-au dus pe apa Dambovitei. Cu siguranta a folosit banii pentru altceva"Totodata, premierul a precizat ca Primaria Bucuresti a beneficiat in mandatul sau de premier de fonduri mai mari decat in timpul guvernelor PSD "Nu am spus... Am spus ca am incredere ca primarul general foloseste orice alocare care vine de la nivel guvernamental pentru scopul pentru care este prevazuta alocarea respectiva. In acest an, Primaria Bucuresti a beneficiat de sume mai mari de bani ca in anii de guvernare PSD. Nu am alocat din Fondul de Rezerva pentru ca guvernul Dancila a alocat din Fondul de Rezerva 100 de milioane de lei care s-au dus pe apa Dambovitei. Cu siguranta a folosit banii pentru altceva.Termoenergetica, societatea infiintata in locul RADET, trebuia sa beneficieze de alocarile care erau prevazute pentru a compensa asa-numita subventie. Cu toate astea, primarul nu a alocat bani pentru Termoenergetica. Societatea a ajuns sa aiba datorii catre ELCEN, iar asta pune in pericol functionarea ELCEN.Discutia cu Nicusor Dan era pentru termice, sa nu ne trezim in situatia ca ELCEN nu poate sa mai livreze energie termica. Sa prezinte datoriile curente care depasesc 3 miliarde fata de diferiti beneficiari ai platitilor care trebuiau facute", a declarat premierul Ludovic Orban.