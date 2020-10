Orban: Prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului

"Dupa parerea mea (...), campania electorala daca este organizata cu respectarea regulilor care sunt prezente in hotararea de guvern , care au fost, de altfel, regulile si in campania pentru alegerile locale, nu exista un risc suplimentar de raspandire. Daca toti candidatii care isi fac campanie si echipele care ii insotesc poarta masca, nu se apropie de oameni, vorbesc de la o distanta rezonabila, respecta numarul de persoane maxim la evenimente, ganditi-va ca am redus la 20 de persoane indoor si la maxim 50 de persoane outdoor, numarul maxim de participanti la evenimentele electorale", a declarat prim-ministrul, raspunzand la intrebarea daca ia in calcul amanarea datei alegerilor parlamentare in conditiile in care numarul cazurilor de COVID-19 va creste.Orban a sustinut ca "respectarea regulilor nu duce la cresterea riscului de raspandire a virusului".Potrivit acestuia, in ziua votarii la parlamentare se vor lua aceleasi masuri de prevenire ca si la alegerile locale, mergand la vot fiind similar pentru cetateni, de exemplu, cu a merge la farmacie sau la orice magazin."Mai mult decat atat, organizam ziua votului asa cum am organizat-o si la alegerile locale, astfel incat sa nu existe un risc de raspandire a virusului odata cu exercitarea dreptului de vot de catre cetateni. Ceea ce chiar nu exista. E ca si cum te-ai duce la farmacie sa-ti cumperi un medicament sau te-ai duce la un magazin, asa e si cu mersul la vot. Daca ai masca, daca pastrezi distanta cand stai in asteptare ca sa votezi, nu exista risc de raspandire a virusului", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa organizata dupa ce a participat la depunerea juramantului de catre primarul ales al municipiului Constanta si de presedintele ales al Consiliului Judetean Constanta, liberalii Vergil Chitac si Mihai Lupu