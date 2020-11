Orban: Programul de guvernare al PNL este rodul muncii unor specialisti. Care este viziunea liberalilor (P)

"Dragi romani, acest program de guvernare cu care ne prezentam in fata dumneavoastra e rodul muncii unor specialisti. 472 de specialisti, membri ai PNL sau simpatizanti care au depus efortul pentru a construi acest plan de dezvoltare nationala. Acest plan e bine fundamentat, releva cele mai buni practici internationale, evident adaptat la nevoile romanesti. Acesta e planul pentru dezvoltarea noastra nationala. Tocmai acest plan a determinat autoritatile europene sa aiba incredere in noi si sa puna la dispozitia Romaniei peste 80 miliarde euro. Eu numar 84 miliarde de euro pentru ca numar si banii din programul SURE", a spus premierul Ludovic Orban, la evenimentul de lansare al programului de guvernare PNL.Seful Executivului a mai spus ca Romania are capacitatea de a fi in top si stie ca tara noastra poate ajunge mai sus, lucru pe care l-a exprimat inca de la alegerile europarlamentare."De-a lungul anilor e adevarat ca de multe ori nu ne-am atins potentialul de dezvoltare, nu ne-am descurcat intotdeauna foarte bine si nu am putut fructifica oportunitatile. Am fi putut reusi intr-un regim de incompetenta notorie dezvolta un plan de dezvoltare pe termen lung? Cu siguranta nu. Locul Romaniei este in top pentru ca avem resursele, capacitatea de a fi in top. Putem mai sus, stiu ca putem si asta e viziunea pe care mi-a exprimat-o inca de la alegerile pentru Parlamentul European. Acest program de dezvoltare pentru Romania e reteta, busola care ne va arata directia spre dezvoltare. Nu exista scurtaturi, variante mai bune, nu exista alte cai. Acesta e motivul pentru care punerea in aplicare a acestui plan de dezvoltare e o cauza nationala. Partenerii nostri ne ofera sprijin in acest sens. Nu ma voi referi la PSD in acest discurs. Nu vreau ca toate aceste alegeri sa fie ca celelalte din trecut. Imi doresc ca aceste alegeri sa fie despre Romania, nu despre partide. Vreau ca aceste alegeri sa fie despre dezvoltare, nu despre acuzatii intre actorii politici. Vreau ca aceste alegeri sa fie despre viitor, nu despre trecut", a mai precizat presedintele PNL.De asemenea, Raluca Turcan a afirmat ca PSD a facut prapad in cei 3 ani in care a fost la guvernare, in special in domeniul sanatatii."O criza pune la incercare, in primul rand, statul, cu marile sale sisteme publice. Grea incercare pentru Romania pentru ca vreme de 3 ani si cu 3 guverne, PSD nu a fost preocupat de marile sisteme publice, ci doar de marii corupti. Cu PSD au fost 3 ani pierduti pentru Romania. 3 ani in care o tara intreaga a fost tinuta la cheremul marilor corupti din PSD. Criza a devoalat si lipsa de responsabilitate a unor partide, care s-au autoizolat exact atunci cand romanii aveau cea mai mare nevoie de implicare si de decizii corecte. De ajutat nu au ajutat, dar piedici Guvernului PNL au pus. Si pun constant. Nu trebuie sa uitam ca ultimul ministru al Sanatatii din Guvernul Dancila, cu cateva luni inainte de declansarea pandemiei, era arestat pentru ca vamuia contractele de achizitii care vizau, atentie, sala de operatii a Spitalului Judetean Baia Mare. PSD a facut prapad in sistemul de sanatate din Romania! A jefuit constant un sistem care trebuia sa ajute oamenii. Aceasta este adevarata fata a PSD si ea trebuie reamintita romanilor", a declarat vicepremierul.Ea a mai spus ca angajamentul PNL astazi este sa asigure dezvoltarea Romaniei, facand referire si la investitiile pe care le are in vedere PNL."De fiecare data cand spunem investitii spunem: - Nivel de trai mai bun, calitatea superioara a educatiei, a sistemului de sanatate, a infrastructurii; - Competitivitate mai mare pentru firmele romanesti; - Locuri de munca mai bine platite; - Atractivitate mai mare pentru investitii private in localitatile Romaniei. Optiunea PNL pentru Dezvoltarea Romaniei prin investitii este sustinuta puternic de Presedintele Klaus Iohannis, care s-a straduit si a reusit sa obtina o finantare uriasa, de 80 de miliarde de euro, in negocierile purtate la Bruxelles. Incepand cu 6 decembrie, Romania intra in epoca dezvoltarii acelerate si a insanatosirii marilor sisteme publice. Educatia - va sta la baza dezvoltarii Romaniei, Romaniei Educate", a concluzionat Viceprim-Ministrul.