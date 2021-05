Orban: "Nu inteleg de ce PSD incearca sa puna o legatura intre dezbaterea PNRR in Parlament si ratificarea EURATOM"

"Aceasta este o discutie a premierului care a anuntat ca va avea o discutie cu presedintele PSD. In ce ma priveste pe mine, eu cred ca PNRR este rodul unei consultari ample care a fost facuta in societatea romaneasca. (...) PNRR nu poti sa-l aprobi in Parlament. Este in discutii, in negociere, in definitivare. Este foarte complicat sa faca obiectul unei dezbateri parlamentare. Nu inteleg de ce PSD incearca sa puna o legatura intre dezbaterea PNRR in Parlament si ratificarea EURATOM, modificarea tratatului.Stim foarte bine ca pentru modificarea tratatului in Romania, conform prevederilor constitutionale, este necesara o majoritate calificata de doua treimi in plenul camerelor reunite si, ca atare, ii indemn pe toti parlamentarii sa inteleaga ca nu pot sa-si bata joc de toti cetatenii din UE, inclusiv de cetatenii romani, incercand sa santajeze cu neparticiparea la votul de ratificare al tratatului. Ratificarea tratatului este absolut necesara. Fara aceasta ratificare in toate tarile membre programul nu poate incepe. Comisia Europeana nu poate sa deruleze procedurile de lansare a imprumuturilor si nu poate sa asigure finantarea pentru sustinerea in toata Europa, in toate tarile UE", a spus Orban , la finalul sedintei BEx a PNL.El a mai precizat ca orice "greva" parlamentara a PSD da posibilitatea adoptarii mai usor a unor legi care fac bine Romaniei.Liderul PNL a subliniat ca nu cunoaste sa existe vreo declaratie a unui oficial european privind necesitatea ca PNRR sa fie dezbatut in Parlament. Ludovic Orban a sustinut ca in ceea ce priveste irigatiile nu este vorba despre un esec al negocierilor privind PNRR.Despre o posibila intalnire intre premierul Florin Citu si liderul PSD, Marcel Ciolacu, el a afirmat ca ramane de vazut. "Este o intentie fireasca. Vom vedea ce va iesi din aceasta discutie", a adaugat Orban.