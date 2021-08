Ludovic Orban îi cere lui Florin Cîțu să-și ceară scuze românilor și președintelui PNL

"Îi solicit colegului meu Florin Cîțu ca, în următoarea declarație publică, să le ceară scuze cetățenilor români că nu a avut curajul și onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viața lui. Și ar trebui să își ceară scuze și față de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, în toate discuțiile pe care le-am avut atunci când a obținut susținerea mea pentru cele mai importante funcții în stat", a scris Ludovic Orban , într-o postare pe Facebook Premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă a specificat în certificatul ORNISS că a fost condamnat. „Avem acces la informații fără a face cerere pentru Ornis. Nu am adus în discuție acest eveniment în discuția cu domnul președinte”.De asemenea, el a precizat ”aceasta nu este o situaţie penală”, ”sunt legislaţii diferite în România şi în SUA, dar nu se califică sub nicio formă”.Ulterior, prim-ministrul a precizat că nu a considerat relevant acest subiect pentru funcţia sa.”Cazierul meu în România este curat" a declarat Cîţu.