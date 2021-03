Orban il sfatuieste pe Voiculescu sa petreaca mai putin timp pe Facebook: "Trebuie sa fie foarte, foarte ocupat"

Orban: Eu sunt un om ocupat

Declaratia sefului Camerei Deputatilor vine dupa ce Vlad Voiculescu a postat un comentariu pe pagina de Facebook a Violetei Alexandru, care scrisese ca declaratiile lui provoaca ingrijorarea populatiei, scrie Digi 24 "Ministrul Sanatatii trebuie sa conduca lupta impotriva pandemiei, sa sustina procesul de vaccinare, sa pregateasca proiectele pentru PNRR, trebuie sa urmareasca avizarea tuturor proiectelor de achizitie care sunt solicitate de spitale si finantate din fonduri europene, trebuie sa fie foarte, foarte ocupat.Nu comentez un comentariu. Modalitatea de calcul al ratei de incidenta a fost cunoscuta pe toata perioada. Am avut cu sprijinul STS aplicatia Coronaforms in care sunt toate datele si care nu pot fi modificate in niciun fel", a declarat presedintele PNL Ludovic Orban , la Parlament.El ii sugereaza astfel lui Vlad Voiculescu sa nu mai petreaca atat de mult timp pe Facebook, asa cum ar trebui sa faca toti demnitarii: "Eu n-am avut timp sa citesc comentariile. (...) Eu sunt un om ocupat, sunt un om care am o activitate care nu-mi permit sa urmaresc si asa trebuie sa fie orice om care detine o functie publica".Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat si el, la Antena 3, ca Vlad Voiculescu ar trebui sa fie demis din functie, pentru a avea mai mult timp sa se ocupe de prezenta sa in social media."Cred ca e timpul ca prim ministrul sa-l trimita pe Voiculescu sa vada de retelele sociale. Cred ca ar trebui sa primeasca un ultimatum", a spus Florin Roman.