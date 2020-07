Orban: "Se face o adevarata campanie impotriva medicilor". Mesaj transant al premierului pentru cei care protesteaza fata de "dictatura medicala"

"Se face o adevarata campanie impotriva medicilor care isi rsica viata si sunt obositi. Nu numai sistemul medical este suprasolicitat, ci si institutiile care lupta in prima linie", a spus premierul, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Despre protestele recente din Piata Victoriei, in care se sustine ca ar exista o "dictatura medicala" in Romania, premierul spune ca nu intelege "pentru ce militeaza si ce sustin (manifestantii - n.r.)"."Nu le contest acest drept constitutional, dar le spun ca nu au dreptate, nu inteleg pentru ce militeaza si ce sustin. Cum sa sutii inexistenta acestui virus? Virusul provoaca boala, provoaca suferinta, acest virus ucide. In aceste conditii, sa te faci ca nu intelegi ceva demonstrat stiintific, care este de domeniul evidentei? Ma intreb cui foloseste aceasta campanie? Prinde pentru ca tuturor le convine sa creada ceva care le permite sa faca ce vor", a mai spus Ludovic Orban.De asemenea, premierul a declarat ca "daca vrem sa revenim cat mai repede la normalitate, este necesar un comportament responsabil."Despre legea carantinarii si izolarii Ludovic Orban considera ca nu erau necesare dezbateri indelungate pentru adoptarea ei:"Este posibil ca unii sa-si fi facut calcule electorale, mai ales ca in PSD urmeaza un congres . Am fost lipsiti de o lege indispensabila, din cauza tergiversarii adoptarii acestei legi in Senat . Aceste modificari nu sunt substantiale si puteau fi acceptate din prima. Daca cineva si-a facut calcule electorale incat sa-si imagineze ca va afecta PNL , inseamna ca nu mai are ce cauta in viata politica, pentru ca nu poti sa iti cladesti un succes pe cadavre."