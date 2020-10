ORNISS: Laurentiu Baranga nu a avut nicio atributie pe linia autorizarii accesului la informatii clasificate

"Reiteram faptul ca, in ultimii 4 ani, domnul Baranga Laurentiu nu a avut nicio relatie institutionala cu ORNISS, iar in perioada in care a fost angajat al institutiei nu a avut nicio atributie pe linia autorizarii accesului la informatii clasificate. Singura semnatura autorizata in privinta deciziei privind eliberarea autorizatiilor de acces la informatii clasificate este a directorului general al ORNISS, prof. univ. dr. Marius Petrescu, sau a persoanei imputernicite in aceasta privinta", anunta ORNISS, intr-un comunicat.ORNISS precizeaza ca a formulat plangere penala impotriva lui Baranga pentru inselaciune, s-a constituit parte civila pentru recuperarea prejudiciului si colaboreaza cu organele de cercetare penala pentru lamurirea tuturor aspectelor relevante referitoare la activitatea persoanei in cauza.Este al doilea comunicat al ORNISS pe aceasta tema. In primul, ORNISS sustine ca Baranga nu a indeplinit "niciodata si sub nicio forma" calitatea de adjunct al conducatorului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, iar contractul sau individual de munca a fost suspendat in perioada 01.10.2016 - 30.09.2019, iar incepand cu data de 01.10.2019, contractul a incetat.Precizarile ORNISS vin dupa ce Laurentiu Baranga a trecut in CV faptul ca, din anul 2009 pana in 2020, a ocupat pe rand functiile de consilier /adjunct sef serviciu/director adjunct al ORNISS, avand urmatoarele responsabilitati: "Managementul informatiilor, elaborarea si implementarea de standarde nationale de securitate, elaborarea de sinteze si strategii privind evolutia si dezvoltarea Sistemului National de Protectie a Informatiilor Clasificate, verificarea implementarii standardelor si a masurilor de securitate destinate protectiei informatiilor clasificate, activitati de management al proiectelor".Laurentiu Baranga este cercetat, in arest la domiciliu, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, el fiind acuzat de procurorii Parchetului General ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat.El a fost numit la inceputul lunii septembrie la conducerea Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, demisionand saptamana trecuta din aceasta functie.In CV-ul postat pe internet, Baranga a mentionat ca si-a luat diploma de Bacalaureat in anul 1999, la varsta de 32 de ani, fiind absolvent al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonid" din Bucuresti, apoi la varsta de 41 de ani a absolvit Facultatea de Management - Universitatea Ecologica Bucuresti, iar la varsta de 44 de ani devine doctor in management la Universitatea Valahia din Targoviste.Baranga mai sustine ca a urmat cursurile mai multor institutii de invatamant, obtinand numeroase titluri si diplome: mediator, evaluator de competente profesionale, studii postuniversitare la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", cursant la Colegiul National de Aparare, membru in ARACIS, asistent universitar doctorand si lector universitar la Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Stiinte Economice, conferentiar universitar la Facultatea de Stiinte si Inginerie - Alexandria.