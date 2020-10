Oros, despre declararea starii de calamitate: Cautam o solutie cat mai corecta pentru toti jucatorii de pe piata

"Relatia cu procesatorii e mai putin pusa in pericol. Cea mai sensibila relatie din ce am observat la discutii, ar fi cu traderii, care spun: noi ne-am achitat de obligatii, am prevazut din martie, din aprilie, cand am vazut ce se intampla am cumparat de pe piata cerealele respective, ne-am respectat obligatiile si ne asteptam ca si voi sa le respectati. Sau spun: lasati-ne pe noi sa avem negocieri cu fiecare partener in parte, cu siguranta vom gasi o solutie, nu interveniti voi, Stat, in mod discretionar printr-o reglementare unitara. Si practic, noi am interveni intr-un contract intre doua entitati private, ceea ce ar putea duce si la inechitati.(...) Noi am fost alaturi de ei in acest dialog cu celelalte autoritati, cu Ministerul de Interne, pentru ca o astfel de ordonanta ar trebui initiata de catre Ministerul Afacerilor Interne, pentru ca prefectul are rolul major in declararea starii de calamitate. Dar lucrurile sunt in evolutie, inca le discutam si cautam o solutie cat mai corecta pentru toti jucatorii de pe piata", a explicat Oros la B1 Tv.In opinia sa, cel mai rezonabil compromis ar fi daca se va ajunge la un acord intre toate partile implicate in asa fel incat sa nu piarda definitiv niciunul. "Eu cred ca cel mai rezonabil compromis ar fi daca se ajunge la un acord. Incercam sa gasim un acord intre partile respective in asa fel incat sa nu piarda definitiv niciunul. Anul acesta va trece, anul viitor iarasi vor avea nevoie unii de altii(...) Acum corect ar fi sa treaca impreuna prin greutati", a spus el.Ministrul Agriculturii a vorbit si despre un alt proiect prin care bancile sa reesaloneze datoriile fermierilor afectati de seceta si de evolutia pandemiei."Si aici discutam de un palier de despagubiri. Am alocat 150 de milioane de euro despagubiri bani europeni. Comisia Europeana permitea sa utilizam pana la 2% din total fonduri de dezvoltare rurala. Am identificat aceste sume ce n-au fost utilizate in perioada 2014-2020 pentru ca au fost masuri mai putin accesate. Am gasit aceste sume, le-am alocat. Am completat cu bani de la buget inca 1,4 miliarde de lei astfel incat in aproape toate sectoarele de activitate din agricultura sa oferim aceste compensatii pentru pierderile datorate evolutiei pandemiei. Au fost foarte multi fermieri care au spus: noi nu avem nevoie acum de compensatii, noi vrem sa ni se reesaloneze datoriile sa putem sa ne continuam activitatea. Cred ca si bancile doresc ca partenerii lor fermieri sa nu falimenteze. Incercam sa gasim si aici o solutie cu Asociatia Romana a Bancilor, cu bancile si asociatiile de fermieri, sa gasim o formula de lucru, sa dam acest respiro fermierilor pentru ca ei sa nu falimenteze", a adaugat ministrul Agriculturii, Adrian Oros.