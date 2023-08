Pacaleala periculoasa a votului prin corespondenta

Nu e liberal care, intrebat de ce a acceptat PNL o lege a alegerilor locale atat de proasta, sa nu invoce presiunea adoptarii legii votului prin corespondenta, deci, vezi Doamne!, un sacrificiu necesar pentru care romanii din diaspora sa poata vota nestingheriti.

Si daca argumentul ar fi fost adevarat (ceea ce eu nu cred), iata ca ne-am ales si cu o lege a localelor foarte proasta, si cu o lege a votului prin corespondenta, in cel mai bun caz doar proasta, daca nu de-a dreptul toxica.

Si am spus acest lucru de pe vremea entuziasmului general care a insotit adoptarea ei. Numarul foarte mic al romanilor din diaspora care s-au inscris pana acum in Registrul electoral, putin peste 3000, imi da dreptate.

De ce e asa nu era greu de inteles.

Pe de-o parte, inscrierea in Registru nu se poate face online, presupune o corespondenta distincta sau un drum la ambasada/consulat.

Cel mai grav e insa faptul ca votul prin corespondenta este accesibil exclusiv persoanelor cu domiciliul sau resedinta in strainate. Cati sunt acestia nu e clar, se stie doar ca exista 500 de mii de cetateni romani cu domiciliul in R Moldova. In orice caz, ei sunt o minoritate in raport cu numarul total al romanilor care muncesc in strainatate.

Cei mai multi nu au resedinta, cu atat mai putin domiciliul acolo pentru ca nu isi permit asa ceva, au slujbe instabile, locuiesc pe unde apuca, isi schimba des locuinta, adesea localitatea, chiar tara. Oamenii acestia nu au cum sa beneficieze de votul prin corespondenta si culmea este ca exact ei au fost cei mai multi la cozile rusinii din noiembrie 2014, lor li s-a promis de fapt votul prin corespondenta.

Unii ar putea, dar se tem sa dea statului roman prea multe informatii despre ei dintr-o cronica neincredre in institutii si teama ca odata descoperiti se va inventa rapid o taxa, un impozit. Va aduceti aminte ca pe Victor Ponta chiar il batea la un moment dat gandul acesta, dupa ce diaspora a declansat bulgarele de zapada care l-a costat pierderea alegerilor prezidentiale.

Este adevarat ca daca ai domiciliul in tara esti pe listele din localitatea de domiciliu si esti luat in calcul in norma de reprezentare de aici. Deci aici ar trebui sa si votezi, dar daca ai resedinta in strainatate poti vota prin corespondenta, dar in calculul normei aici esti socotit.

Singura rezolvare a acestei situatii ar fi votul electronic, online, care sa nu mai implice asemenea bariere si ciudatenii.

Apoi, reprezentarea romanilor din strainatate este descurajanta: 4 deputati si 2 senatori. Este adevarat ca nestiind cati romani ai in diaspora e greu sa aplici corect o norma de reprezentare. Pentru 3 milioane de oameni e infim, pentru cele cateva mii inscrise in Registrul Electoral e prea mult.

Voturile care vor ajunge prea tarziu sau vor fi gasite in plicuri desigilate nu vor fi luate in considerare. Cat de greu poate fi sa anulezi in aceste conditii oricate voturi?

Deci una peste alta, asa cum este conceput votul prin corespondenta a fost cel mult bifarea unei actiuni de imagine, care nu rezolva problema romanilor din strainatate, care vor putea vota preponderent tot la clasicele sectii de votare.

Si aici ajungem la partea potential periculoasa. Nu ma indoiesc ca guvernul Ciolos isi va da in mod real silinta sa organizeze sectiile de votare astfel incat ceea ce am vazut la prezidentiale sa nu se repete.

Dar daca aceata lege nu va fi schimbata, o ulterioara putere politica ar putea avea in existenta ei pretexul ideal pentru a diminua numarul sectiilor: aveti vot prin corespondenta, daca nu va inscrieti inseamna ca nu va intereseaza, de ce sa mai cheltuim noi bani cu sectiile de votare?

Si iata ca o lege prost facuta nu numai ca nu rezolva problema care a facut-o necesara, dar o poate agrava.