Pamela Chiricheu, candidata USR PLUS pentru Diaspora: "Vreau sa creez poduri culturale intre Romania si cetatenii sai din Diaspora" (P)

In randurile de mai jos candidata Aliantei USR PLUS a avut amabilitatea sa ne raspunda la cateva intrebari.Asa e, sunt timisoreanca, iar azi locuiesc in Germania, la Leipzig, unde am absolvit facultatea si unde lucrez ca bibliotecara. Desi sunt de peste 16 ani departe de casa, nu am uitat de unde am plecat si am creat in tot acest timp punti culturale intre Romania si Europa - m-am implicat activ si am sustinut promovarea Romaniei la targuri de carte in Germania, am organizat eu insami evenimente culturale si chiar am infiintat o colectie de carte romaneasca in cadrul bibliotecii din Leipzig, cu gandul la copiii romanilor din regiune.Nu m-am gandit vreodata ca voi face pasul spre politica, dar m-am alaturat miscarii reformatoare USR PLUS pentru ca aici am gasit profesionistii alaturi de care vreau sa-mi continui proiectele de promovare a culturii romane. Sunt oameni care gandesc ca mine si care se implica sincer pentru a moderniza Romania si pentru a imbunatati vietile romanilor.Asa e, sunt candidata USR PLUS la Camera Deputatilor si imi doresc sa activez in Comisia Parlamentara pentru Comunitatile de Romani din Afara Granitelor. De acolo vreau sa creez poduri de legatura intre Romania si cetatenii sai din Diaspora. Numarul tot mai mare de copii romani nascuti in afara tarii e un fenomen in jurul caruia se concentreaza programul meu politic. Stiati ca de peste 4 ani in diaspora se nasc mai multi copii romani decat in tara? Putem vorbi de o a 2-a generatie de emigranti romani cu probabil peste 600 de mii de copii sub 15 ani. Cum pastreaza acesti copii si familiile lor legatura cu Romania? Mai invata ei romaneste? Se vor simti ei vreodata legati de cultura parintilor lor?Marturisesc ca si copiii mei se regasesc in aceste statistici, fiind nascuti aici, in Germania. Atat pentru ei cat si pentru sutele de mii de copii romani din Europa doresc sa-mi pun experienta de profesoara de limba romana si de om de carte in slujba unor politici care sa faciliteze predarea limbii romane si accesul la cultura romaneasca in afara granitelor.Dragi romani din Diaspora, va invit sa-mi dati votul dumneavoastra de incredere, punand stampila pe Alianta USR PLUS. Alaturi de colegii mei vin cu entuziasm si incredere pentru a reda Romaniei si romanilor cinstea si demnitatea.Va invit pe toti sa parcurgeti cele 40 de angajamente USR PLUS pentru guvernare si sa va alaturati viziunii noastre pentru Romania. Ne vedem la vot in 5 si 6 Decembrie!