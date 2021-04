Starea de alerta, prelungita, de joi, in Romania. Premierul Citu spune ca urmeaza sa se ia o decizie privind restrictiile pentru Pastele Ortodox

"Maine este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta, stiti foarte bine, ca era pana la ora 2.00 dimineata. Vom vedea pentru maine daca se schimba ceva sau nu, in acest moment noi nu am luat o decizie, vom lua o decizie maine", a spus Florin Citu, intrebat la finalul sedintei Guvernului ce vor face autoritatile cu privire la solicitarea Bisericii Ortodoxe ca restrictiile de circulatie sa fie ridicate in noaptea de Inviere.Conform deciziei CNSU aprobate de Guvern pe 25 martie, este permisa circulatia persoanele in intervalul orar 20.00 - 02.00 pentru a participa la slujbele religioase in Noaptea de Inviere . Aceeasi masura a fost aplicata si pentru Pastele catolic si Pesah.