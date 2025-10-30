Pana la urma, delegatia Macedoniei pleaca

Delegatia macedoneana a confirmat ca va pleca joi din Bucuresti, cu o zi inainte de terminarea summit-ului, anunta Reuters.

Macedonia protesteaza astfel fata de decizia membrilor NATO de a nu incepe negocierile cu aceasta tara, din cauza unei dispute in legatura cu numele fostei republici iugoslave.

"Delegatia macedoneana va pleca de la summit astazi. Este nevoie sa fim alaturi de poporul nostru", a declarat joi ministrul de externe Antonio Milososki intr-o conferinta de presa.

Ministrul a mai subliniat ca integrarea Macedoniei in NATO este sustinuta de 90% dintre macedoneni. Milososki a calificat decizia drept "o infrangere pentru principiile NATO".

"Democratia, libertatea, politica usilor deschise au fost invinse azi la Bucuresti", a spus oficialul macedonean. "Suntem dezamagiti de lipsa de viziune pentru stabilitatea pe termen lung a Balcanilor", a adaugat Milososki. El a mai precizat ca Grecia este responsabila pentru eventualele riscuri de destabilizare a regiunii.

"Cand soldatii nostri isi risca viata in misiuni alaturi de NATO, nimanui nu ii pasa ca in pieptul lor scrie Macedonia", a mai spus Milososki, remarcand ca Macedonia este un partener serios, de incredere al NATO, spre deosebire de unii membri ai Aliantei, o aluzie la Grecia.

Cat despre viitorul negocierilor cu Grecia, Milososki a sugerat ca acestea nu vor continua prea curand. El a sustinut ca veto-ul Atenei este, din punctul de vedere al autoritatilor de la Skopje, o incalcare a acordului semnat de cele doua tari in 1995.

Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a anuntat joi ca Macedonia nu a primit invitatia de a adera la NATO in urma Consiliului Nord-Atlantic desfasurat la Bucuresti, din cauza disputei inca nerezolvate cu Grecia.

Scheffer a precizat insa ca invitatia va fi inmanata autoritatilor de la Skopje "cat se poate de repede, de indata ce va fi gasita o solutie acceptabila".

Grecia blocheaza din 1991 recunoasterea internationala a Macedoniei sub acest nume, considerand ca denumirea apartine patrimoniului sau national.

