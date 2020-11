DOCUMENT Pancartele electorale folosite de USR-PLUS in Timis, interzise de Biroul Electoral Judetean

Pentru ca afisajul stradal este interzis in campania electorala, USR-PLUS a apelat la pancarte purtate sau afisate de simpatizanti ai partidului. In urma unei plangeri depuse la Biroul Electoral Judetean Timis de catre Raluca Dorina Stan, BEJ Timis a decis ca materialele de propaganda electorala folosite de USR-PLUS sunt ilegale.BEJ Timis a decis ca "pancartele nu reprezinta mijloace de propaganda electorala prevazute de lege ca fiind permise in campania electorala". "Mai mult, analizand materialele depuse, BEJ Timis apreciaza ca pancartele reprezinta o modalitate disimulata de campanile prin mijloace nepermise de lege, fiind incalcate prevederile art.65 alin (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora "mijloacele folosite in campania electorala nu pot contravene legii", fapt ce aduce atingere desfasurarii unei campanii electorale echitabile, scopului acesteia, precum si integritatii, eficacitatii si transparentei procedurii electorale", se arata in hotararea BEJ Timis prin care pancartele folosite de USR-PLUS sunt interzise.Intr-o prima reactie, USR-PLUS a reactionat aratand ca legea privind campania electorala trebuie modificata. Ulterior, formatiunea a anuntat ca ataca hotararea BEJ Timis la Biroul Electoral Central."Alianta USR-PLUS a contestat la Biroul Electoral Central decizia Biroului Electoral Judetean de a ne interzice promovarea mesajelor prin pancarte. Este revoltator ca in timp ce doar Alianta este sanctionata, altor partide li se permite utilizarea pancartelor si nimeni nu e deranjat ca un alt partid flutura drapelul national in campania electorala, fapt interzis in mod explicit de lege. Stim cu totii ca asta se intampla pentru ca doar USR-PLUS poate aduce o schimbare adevarata si profunda in politica. Si de asta incearca sa ne impiedice prin toate mijloacele sa ne facem cunoscute cetatenilor ideile si proiectele", au anuntat reprezentantii USR-PLUS, pe Facebook