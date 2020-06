Parlamentul dezbate motiunile simple depuse de PSD impotriva ministrilor Violeta Alexandru si Ion Stefan

Ziare.

Motiunea intitulata "Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale": Spuneti-ne si noua, ce tot munciti la ministerul pe care il coordonati!?"Stimata doamna ministru Violeta Alexandru, Sunteti ministrul cel mai respins de actualul Parlament! Ati fost audiata de trei ori in Comisiile de munca si protectie sociala ale Parlamentului, reunite, de tot atatea ori primind un vot de blam. Ati fost votata in lipsa, ca, de altfel, intregul Guvern, in data de 14 martie, pentru simplul motiv ca erati nominalizata in Guvernul anti-Covid", arata PSD in motiunea cu titlul "Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale" care a fost depusa la Senat."Trebuia sa veniti cu masuri care sa preintampine degradarea sociala si a situatiei materiale a celor loviti de criza. Solutia dumneavoastra s-a numit OUG 30 (...) A fost atat de prost scrisa Ordonanta 30, incat a fost nevoie sa o modificati de sase ori. Ce argumente puteti gasi ca in doar 60 de zile sa modificati de atatea ori un act normativ, pe care tot dumneavoastra l-ati elaborat?", mai arata social-democratii.Acestia o acuza pe Violeta Alexandru ca a "gestionat foarte prost" situatia romanilor plecati la munca in strainatate."Acum, spre incheiere, spuneti-ne si noua, ce tot munciti la ministerul pe care il coordonati!? Pentru ca:- nu ati initiat procesul de recalculare a celor 5 milioane de pensii, in baza noii Legi a pensiilor, nr.127/2019;- nu v-ati ocupat ca nivelul de trai al romanilor sa nu scada cu 10%;- nu aveti niciun proiect prin care cei peste un milion de romani intorsi in tara de la declansarea pandemiei sa ramana si sa munceasca acasa;- nu ati facut nimic pentru a opri invazia celor 12.000 de specialisti liberali de marca, precum chelneri, ciocli, coafeze, manichiuriste, lautari, in functii la stat. Mai mult, prin Decretele si Ordonantele date pentru instaurarea si reglementarea starii de urgenta si de alerta, ati incurajat angajarea fara concurs la stat, iar, in paralel, ati concediat functionari cu vechime, experienta, numiti prin concurs", o mai acuza PSD pe Violeta Alexandru.Motiunea "Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste": Cea mai notabila realizare a ministrului Dezvoltarii este cohorta de rude, rubedenii, neamuri si politruci pe care a reusit sa o implanteze, pe functii calduteIn motiunea depusa impotriva ministrului Dezvoltarii, PSD afirma ca, "daca marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trait in zilele noastre, cu certitudine ar fi gasit in ministrul << Grinda >> o sursa inepuizabila de inspiratie pentru comediile sale in care a surprins atat de bine viciile, neputintele, orgoliile si aroganta clasei politice din Romania".Social-democratii il acuza pe Ion Stefan de fals in declaratii publice, de descurajarea luptei anticoruptie si de disponibilizari ilegale, pentru rudele si amicii ministrilor."Toate << realizarile >> ministrului poarta marca guvernarii PSD", afrma PSD."Cea mai notabila realizare a ministrului este cohorta de rude, rubedenii, neamuri si politruci pe care a reusit sa o implanteze, pe functii caldute, bine remunerate, din administratia publica centrala si locala. Doar pentru aceasta asa-zisa realizare, domnul ministru Ion Stefan ar trebui sa-si dea unda verde pentru a pleca cu totul din functia guvernamentala, inainte de a compromite cu totul notiunea de ministru", sustine PSD.Pana acum,in actuala sesiune parlamentara, au fost adoptate patru motiuni simple impotriva ministrilor Citu, Oros, Anisie si Vela.Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la o problema de politica interna sau externa ori, dupa caz, cu privire la o problema ce a facut obiectul unei interpelari.