Dosarul penal al primarului din Singeorz-Bai cercetat pentru rele tratamente aplicate fiicei minore, preluat de Parchet

Infractiunea ar fi fost comisa in luna ianuarie, in Austria, in timp ce primarul se afla cu copiii in concediu, la schi."La data de 18.09.2020, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a inregistrat, in urma preluarii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita, in vederea efectuarii de cercetari penale si a solutionarii, dosarul avand ca obiect comiterea de catre numitul O.T., in cursul lunii ianuarie 2020, in Austria, a unei infractiuni de rele tratamente aplicate minorului (fiica in varsta de 9 ani)", se arata in comunicatul remis de Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.Dosarul a fost deschis ca urmare a aparitiei in presa a unui material video filmat de primar, in care apare si fiica acestuia.