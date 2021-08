Senatorii și deputații revin, miercuri, în băncile Parlamentului. Care sunt prioritățile viitoarei sesiuni

Preşedinţii celor două Camere, Anca Dragu şi Ludovic Orban , au decis convocarea Senatului şi a Camerei Deputaţilor de la ora 16,00.Ca la fiecare început de sesiune, senatorii şi deputaţii îşi vor alege, prin vot, conducerile celor două Camere: vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Birourilor permanente, preşedinţii fiind aleşi la începutul legislaturii pe durata mandatului Parlamentului.Alegerea conducerilor celor două Camere se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor, respectiv, a Senatului şi negocierii liderilor grupurilor. Listele candidaţilor propuşi pentru Birourile permanente se supun în întregime votului Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii deputaţilor sau senatorilor prezenţi.Printre priorităţile sesiunii parlamentare se numără proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil, aflat la Camera Deputaţilor, care este for decizional, şi proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, aflat la Senat "Priorităţile sunt în linie cu programul de guvernare, în colaborare cu Guvernul şi avem o serie de iniţiative legislative care trebuie finalizate în perioada imediat următoare", a declarat, săptămâna trecută, preşedintele Senatului, Anca Dragu.De asemenea, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban , a anunţat că "prioritatea zero" a sesiunii parlamentare este adoptarea legii privind consumatorul vulnerabil, care prevede posibilitatea de a sprijini familiile cu venituri mai mici în plata unei părţi din factura la energia electrică şi din factura la gaze.În privinţa proiectului privind desfiinţarea SIIJ, liderii coaliţiei de guvernare PNL USR PLUS şi UDMR urmează să decidă forma în care va fi adoptat, deoarece, cu toate că toţi au anunţat că sunt de acord că această secţie trebuie desfiinţată, nu s-a găsit încă soluţia consensuală.Pe de altă parte, PSD cere ca prioritate zero la Senat - camera decizională - să fie proiectul de lege "Fără penali în funcţii publice", proiect iniţiat de USR PLUS în legislatura anterioară, şi a anunţat că susţine dezbaterea şi adoptarea de urgenţă a legii consumatorului vulnerabil la Camera Deputaţilor.De asemenea, PSD a anunţat că va depune o moţiune de cenzură în momentul în care va avea cele 234 de voturi necesare să treacă, în acest moment, partea de opoziţie din Parlament având 204 voturi. Şi AUR a anunţat iniţierea de negocieri cu parlamentari din tot spectrul politic pentru depunerea unei moţiuni de cenzură la începutul noii sesiuni parlamentare.Totodată, miercuri, de la ora 17,30 este programată o şedinţă comună a Parlamentului la care este invitat preşedintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu.