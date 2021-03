Deputatii au adoptat ordonanta prin care angajatorii pot reduce cu pana la 80% timpul de munca.Cat vor scadea salariile

Camera Deputatilor a adoptat decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu , precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca al salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca.Proiectul de lege este pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca."Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca", arata un amendament admis din raportul comisiei de munca la proiectul de lege adoptat de Camera."S-a constatat ca in perioada starii de alerta/urgenta datorata epidemiei de COVID-19, activitatile entitatilor economice, organizate in conditiile legii, au fost reduse cu mai mult de 50%. Din aceasta cauza, pentru a mentine totusi contactul fortei de munca cu angajatorii, precum si faptul ca alte state au flexibilizat aceasta masura chiar pana la 100%, apreciem ca este necesara extinderea masurii de reducere a activitatii de la 50% pana la cel mult 80%", arata motivarea amendamentului.Senatul a adoptat pe 1 februarie proiectul de lege, in calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Astfel, legea merge la promulgare.