Parlamentarii partidului fondat de Dan Voiculescu initiaza o lege pentru implementarea referendumului din 2019: Fara OUG in Justitie

Iata proiectul de lege

Expunerea de motive

Una dintre semnatarele proiectului nu are dreptul legal sa fie in Parlament

Printre initiatorii proiectului legislativ se numara si, care s-a remarcat prin amendamente si luari de cuvant in Comisia speciala a Parlamentului, condusa de Florin Iordache , prin care au fost modificate legile justitiei si Codurile penale.Ceilalti patru semnatari ai proiectului sunt: Stefan Alexandru Baisanu , Dorel Caprar, Gratiela Gavrilescu si Andrei Gerea Proiectul de lege propus de umanisti prevede introducerea unui nou articol care modifica si completeaza ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Proiectul de lege prevede urmatoarele:In expunerea de motive a proiectului de lege, cei cinci semnatari invoca "punerea in opera a vointei suverane a poporului roman, exprimata la referendumul organizat in data de 26 mai 2019."La referendumul din 26 mai 2019 romanii au votat, in proportie de 85,91% pentru interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie si pentru interzicerea posibilitatii Executivului de a adopta ordonante de urgenta in domeniile mentionate mai sus."Vointa poporului este suverana, iar referendumul este una dintre modalitatile constitutionale care consfiintesc aceasta suveranitate. Noi am transpus aceasta vointa a romanilor intr-un proiect de lege", a explicat deputatul Steluta Cataniciu, initiator al proiectului.Potrivit legii, Steluta Cataniciu nu are dreptul sa fie in Parlament . Inspectorii de integritate au constatat ca, in 2009, in calitate de consilier local, avocata Steluta Cataniciu a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa intrucat in calitate de consilier local a participat la adoptarea unei hotarari privind o societate cu care ar fi avut raporturi juridice.In decembrie 2013, Curtea de Apel Cluj a dat dreptate Agentiei Nationale de Integritate, dar Cataniciu a facut recurs. In noiembrie 2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul ca nefondat, decizia fiind definitiva."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului", spune legea.Steluta Cataniciu a fost singurul parlamentar care s-a abtinut la votul initiativei civice "Fara penali in functii publice" in urma cu o saptamana, pe 14 iulie.