VIDEO Furt ca-n codru in Parlament. Mai multi alesi PSD si AUR, surprinsi in timp ce fraudau voturile. "Este al noualea vot pe care il dati la doua cartele"

"Tarziu in noapte, inca dezbatem si votam bugetul pentru anul 2021, intr-o sedinta prelungita de plen reunit. Emanuel Ungureanu a demonstrat cum un parlamentar PSD vota la doua maini. Nici AUR nu se lasa mai prejos: l-am surprins pe Ciprian-Titi Stoica, parlamentar AUR, facand acelasi lucru. Ce bine ar fi sa nu avem hotie macar in Parlament!", a scris Darau pe Facebook.Filip Havareanu, deputat USR PLUS, a postat, de asemenea, un videoclip in care alt parlamentar AUR voteaza in locul unui coleg."Nu va suparati, se voteaza la o singura cartela. Este al noualea vot pe care-l dati la doua cartele. Nu se poate", ii spune acesta."AUR FURA si imi explica de ce este in regula. Al 3lea deputat prins in ultima jumatate de ora ca voteaza cu mai multe cartele. Repede au sarit si colegii lui sa ii ia apararea ca totul este normal, asa se face. Am sperat ca AURUL doar voteaza cu PSD, nu ca le-au luat si din metehnele vechi. Trist. Acesta nu este Parlamentul in care vreau sa fiu!", a scris Havarneanu pe Facebook.Emanuel Ungureanu, deputat USR PLUS, a postat un videoclip in care o deputata PSD voteaza in locul unei colege. "Am sesizat un vot la doua cartele. Este vorba de doamna deputat Matilda Goleac, care a votat la cartela doamnei Vicol Ciorba Laura Catalina. Rugamintea mea este sa ii atrageti atentia colegei sa respecte regulamentul. Nu stiu exact ce se intampla cu acele voturi (...), cu acest tip de vot, nu stiu care este procedura", a declarat Ungureanu."Complet ilegal, o doamna deputat de la PSD, voteaza si pentru colega de banca, cu incalcarea flagranta a regulamentului. Pur si simplu nu se pot abtine sa nu incalce legea pesedistii...Vai si amar. Dupa ce au depus 3000 de amendamente la buget in bataie de joc, nu se obosesc sa le voteze.Cea care si-a lasat cartela sa voteze "singura" se numeste Vicol-Ciorba Laura-Catalina. Am aflat cum o cheama pe doamna de la PSD care a votat la 2 cartele, Matilda Goleac este numele ei si se pare ca este la primul mandat. Invata repede...", a mai scris Ungureanu pe Facebook.