Parlamentul incepe dezbaterea bugetului de stat pe 2021

Guvernul a transmis marti Legislativului cele doua proiecte de lege Pana joi dimineata, la ora 10,00, deputatii si senatorii pot depune amendamente la cele doua proiecte. Acestea urmeaza sa fie centralizate pana la ora 12,00 si transmise comisiilor parlamentare. Sedintele comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea si depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finante si banci au loc joi, intre orele 12,00 si 16,00, conform calendarului de dezbatere aprobat de Birourile permanente reunite. Tot joi, intre orele 14,00 - 16,00, au loc dezbateri generale in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci.Ulterior, pana sambata, la ora 14,00, sunt prevazute dezbateri in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci cu ordonatorii principali de credite si elaborarea rapoartelor asupra proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.Rapoartele Comisiilor pentru buget, finante si banci trebuie depuse luni, la ora 10,00. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se vor reuni luni, de la ora 14,00, pentru a stabili timpii de dezbatere in plenul Parlamentului.Luni, incepand cu ora 16,00, va avea loc sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, fiind programate dezbateri generale si dezbateri pe anexe, iar marti va fi dat votul final la proiectele legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.