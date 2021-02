Parlamentul din Republica Moldova a respins investirea unui guvern condus de Natalia Gavrilita, candidata propusa de Maia Sandu

Premierul desemnat al Republicii Moldova Natalia Gavrilita afirma, in urma cu o saptamana, ca echipa guvernamentala pe care o va propune in Parlament are sanse putine sa treaca testul Legislativului, intrucat este un Guvern care va lovi in coruptie si in schemele de delapidare a banilor publici.In seara zilei de 27 ianuarie, presedinta Maia Sandu a anuntat ca o propune pe fosta ministra a Finantelor din Guvernul Sandu, Natalia Gavrilita, drept candidata pentru functia de premier , potrivit Agora.md Pe 5 februarie, aceasta si-a prezentat echipa, din care fac parte deputati PAS , dar si actuali consilieri prezidentiali.Pe 8 februarie, programul de guvernare a fost depus in Parlament.