AEP: Lista competitorilor care au obtinut pragul electoral

Potrivit unui comunicat al AEP transmis, vineri, 16 octombrie, lista se afla pe site-ul www.finantarepartide.ro , sectiunea ACASA.AEP precizeaza ca, pana la data de 28 octombrie 2020, mandatarul financiar coordonator poate depune cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferenta alegerilor locale din anul 2020, impreuna cu toate documentele prevazute in Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare si in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale aprobate prin H.G. nr. 10/2016. Cererile de rambursare depuse dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare, mentioneaza sursa citata.Conform www.finantarepartide.ro, partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au obtinut, individual sau intr-o alianta electorala, cel putin 3% din totalul voturilor exprimate rezultat prin insumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale si de sector al municipiului Bucuresti, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti sunt: PNL PSD , Alianta USR PLUS, PMP, Pro Romania si UDMR . Mai sunt si partide sau aliante si candidati independenti care au obtinut 3% din voturile exprimate la nivelul circumscriptiei electorale judetene.