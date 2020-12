Oficial al UDMR: "A doua zi de negocieri intre partide s-a incheiat. Nu am putut conveni asupra persoanei premierului"

"Negocierile coalitiei s-au incheiat astazi, nu am putut conveni asupra persoanei premierului. PNL si USR-PLUS isi sugereaza candidatii proprii de prim-ministru maine la negocierile cu seful statului. UDMR va lua decizia in privinta Consiliului Federal Standing pentru maine dimineata", a scris pe Facebook Hegedus Csilla, care a facut parte din delegatia UDMR la negocierile de la Vila Lac.Discutiile intre reprezentantii celor trei formatiuni au inceput sambata dimineata, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare.In cadrul discutiilor purtate sambata, echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au stabilit structura programului de guvernare, se arata intr-un comunicat de presa comun al presedintilor PNL, USR PLUS si UDMR, transmis sambata seara. Totodata, potrivit comunicatului mentionat, "s-au convenit coordonatele activitatii comune la nivel parlamentar care stau la baza functionarii majoritatii".De asemenea, reprezentanti angrenati in negocierile referitoare la programul de guvernare au anuntat, sambata, ca au ajuns la intelegere cu privire la capitolul Digitalizare al programului.Luni, la Palatul Cotroceni, vor avea loc consultari ale sefului statului cu reprezentantii formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Presedintele Iohannis i-a invitat la consultari pe reprezentantii PSD , PNL, ai Aliantei USR PLUS, Aliantei pentru Unirea Romanilor si UDMR, dar si pe cei ai minoritatilor nationale.Citeste si: Spionii rusi ar fi incercat sa-l ucida pe Navalnii din nou, inainte sa fie transferat in Germania. "Scopul era sa moara inainte de a ajunge in Berlin"