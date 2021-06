Pasapoartele de vaccinare se emit pe banda rulanta, inainte de a fi valabile in UE. Care sunt tarile care le-au emis deja

Aceste certificate, care atesta ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, ca a primit un rezultat negativ la testul de depistare a bolii sau ca este imuna dupa o infectie, au inceput sa fie emise in noua tari, a precizat executivul european.Aceste documente urmeaza sa fie recunoscute de catre toate tarile UE incepand de la 1 iulie, in temeiul unei reglementari ce mai trebuie aprobata de Parlamentul European in cadrul unui vot al carui rezultat va fi anuntat miercuri. Votul ar trebui sa fie doar o formalitate, existand deja de acord in aceasta privinta intre colegislatori.Inainte de intrarea in vigoare a reglementarii care stabileste un cadru european comun, UE si-a lansat platforma tehnica permitand interoperabilitatea certificatelor, iar statele membre au inceput sa emita aceste documente.Peste un milion de cetateni au primit deja aceste certificate si multi altii vor urma in saptamanile si lunile urmatoare', a spus Didier Reynders.Aceste certificate trebuie sa permita titularilor sa evite carantina in tara lor de destinatie. Statele membre mentin totusi posibilitatea de a impune masuri restrictive suplimentare, de exemplu, in cazul aparitiei unei noi variante, dar acestea trebuie sa fie 'necesare si proportionale pentru a proteja sanatatea publica'.'Aceasta va usura viata cetatenilor europeni. Certificatul numeric privind COVID ii va ajuta sa calatoreasca in UE, fie din motive profesionale, familiale sau pentru recreere', a mai comentat comisarul european.Pentru a relansa turismul, Comisia Europeana incearca sa armonizeze masurile la care vor fi supusi calatorii in UE, chiar daca aceste decizii sunt in cele din urma responsabilitatea statelor membre.Comisia este de asemenea in discutii cu tari terte, cum ar fi Regatul Unit si SUA, in incercarea de a ajunge la recunoasterea reciproca a certificatelor privind COVID.