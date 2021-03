Paul Stanescu: "Traim intr-un haos generalizat. Practic, sunt trei guverne intr-un guvern. Unul dintre ele se comporta de parca ar fi in opozitie"

Stanescu: Presedintele cred ca-si da seama ca a gresit foarte grav

"La ora asta traim intr-un haos generalizat. Practic, sunt trei guverne intr-un guvern. (...) Unul dintre guvernele astea se comporta mai mult de parca ar fi in opozitie si ma refer la guvernul USR-PLUS. (...) Practic, nu mai intelege nimeni nimic", a afirmat Paul Stanescu, marti seara, la Antena 3.Stanescu a catalogat drept "un joc inteligent" ceea ce face presedintele PNL Ludovic Orban , atunci cand spune "Citu nu face aia"."Practic, primul ministru nu conduce. Orban se cearta cu Citu pentru ca ei vor avea un congres cat de curand, la care Citu si-a anuntat intentia sa candideze", a mai afirmat secretarul general al PSD.Paul Stanescu a facut referire si la presedintele Klaus Iohannis "Presedintele cred ca-si da seama ca a gresit foarte grav ca a adus la putere o coalitie pierzatoare", a sustinut el.Stanescu a vorbit despre sondaje de opinie care arata ca PSD este la 35% in preferintele electoratului, cu 15 procente peste PNL."In momentul in care guvernul nu mai este credibil, el trebuie sa plece, e singura solutie", sustine el. Intrebat daca PSD ar participa la un guvern de uniune nationala , Paul Stanescu a spus ca PSD vrea sa vina la putere, dar nu poate preciza in ce formula."Orice partid vrea sa vina la putere si PSD a demonstrat de fiecare data ca e un partid responsabil pentru tara. Sigur, nu pot sa descriu acum in ce formula ar fi sa facem o guvernare, dar PSD a demonstrat de fiecare data cand a fost la guvernare, oamenii au dus-o mai bine, a fost crestere economica", a mai sustinut Stanescu.