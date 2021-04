Pe cine va sustine Iohannis in lupta pentru sefia PNL. Declaratia presedintelui nu lasa loc de interpretari

Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca considera ca Florin Citu ar fi un bun presedinte al PNL si daca-l sustine pentru obtinerea acestei functii si a raspuns: "Presedintele Romaniei nu este membru de partid si ca atare nu are caderea sa se exprime asupra unor proceduri din interiorul partidelor politice. Faptul ca merg impreuna cu premierul la diferite evenimente este un semnal de sustinere pentru premierul Florin Citu, premierul propus de coalitia de guvernare si este evident in interesul meu, al coalitiei si al Romaniei ca acest guvern sa performeze ceea ce pana acum si face".Seful statului a precizat ca discutia despre presedintia PNL se va face in partid."Discutia din partid se va face in partid", a mai afimat seful statului.PNL va avea in acest an congres , data acestuia nefiind insa stabilit.