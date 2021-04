Potential "grup infractional organizat" la Primaria Iasi. Descinderile DIICOT vizeaza un teren ultracentral cedat controversatului patron de presa Ghiocel Asimionesei

Comunicatul oficial al DIICOT:

Perchezitiile, parte a anchetei care vizeaza preluarea unui teren din patrimoniul Primariei Iasi in vederea construirii unui bloc de locuinte, au continuat la domiciliul unui fost viceprimar , Gabriel Harabagiu, precum si la sediul ziarului local "Buna Ziua Iasi", controlat de un afacerist local pe nume Ghiocel Asimionesei si de catre fiul acestuia, Claudiu Asimionesei."Nu sunt descinderi. Vor sa ridice niste documente pe care noi le-am trimis spre informare parchetului referitor la un contract de asociere in participatiune din 2005. Au venit sa isi ia documentele. Mai exista in momentul de fata un pachet de documente trimise la ei. Probabil ca banuiti despre ce zona vorbim. Noi am sesizat institutiile statului si cred ca am facut bine", a declara astazi dimineata primarul Mihai Chirica.In ciuda declaratiilor primarului de Iasi, perchezitiile au continuat la locuinta fostului viceprimar Gabriel Harabagiu in cartierul Cantemir, dar si in biroul acestuia din Primarie, care a fost sigilat de Politie, avand acum o banderola cu inscriptia "Pe aici nu se trece", informeaza Ziarul de Iasi Descinderi au mai fost la imobilul de pe strada Sararie al familiei Asimionesei, dar si la sediul redactiei Buna Ziua Iasi (BZI) din Piata Unirii, redactie patronata de aceasta familie.La Primarie, politistii continua sa adune documente. 16 dintre cele 23 de persoane care vor fi duse la audieri la DIICOT in aceasta dupa-amiaza sunt angajate acolo.Miza este un teren ultracentral, care ar fi fost cedat de primarie catre familia Asimionesei, printr-un contract de asociere in participatiune. Teoretic, ar fi trebuit construita acolo o pensiune si un sediu de birouri. In realitate, a fost construit un bloc cu 5 etaje , cu apartamente care au fost vandute de Asimionesei fara ca Primaria Iasi sa incaseze vreun beneficiu."La data de 26.04.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat un numar de 24 de perchezitii domiciliare, intr-o cauzaspecializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, participatie improprie la infractiunile de abuz in serviciu si fals intelectual, instigare la infractiunile de abuz in serviciu si fals intelectual, abuz in serviciu si omisiunea sesizarii.In cauza s-a retinut faptul ca, in cursul anului 2016, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat in vederea obtinerii, in mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul unei institutii publice, pe care au construit o cladire, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei.De asemenea, a rezultat faptul ca activitatea infractionala a fost posibila prin acordarea sprijinului de specialitate de catre avocati, notari si functionari publici din cadrul unei institutii publice.La sediile DIICOT si BCCO Iasi, vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 23 persoane.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia de Operatiuni Speciale.Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti, Bacau si Suceava, al politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi si Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi.Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie".