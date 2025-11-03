Piedone catre Inimaroiu: "Donmle Primar"

Lupta electorala in sectorul 4 imbraca forma agramata a unei cereri scrise de Cristian Popescu, pe vremea cand era consilier la Capitala, pe baza careia a primit o casa de la stat, informeaza Evenimentul Zilei.

Cererea facuta in 1998 de Cristian Popescu Piedone la primarie, circula sub forma de manifest electoral pe e-mailurile redactiilor. Autenticitatea acesteia este confirmata de primarul sectorului 4, Adrian Inimaroiu, concurent cu Piedone pentru aceeasi functie.

Piedone a ripostat si a afirmat ca Inimaroiu a distribuit aceasta cerere: "E scrisul meu si eu il inteleg, agramat sau nu, care e problema?".

In 2001, lui Piedone i-a fost repartizat un apartament de lux in zona Unirii, pe motiv ca este tanar casatorit, cu doi copii, care locuieste in casa parinteasca inghesuit cu fratii, cumnatele si parintii.

La vremea aceea, Piedone facea legea in piete, lupta cu mafia si circula cu un Mercedes sau cu o masina de teren, parcate amandoua in fata Primariei Sectorului 6. Ulterior, Piedone a vandut apartamentul, revenind in aceeasi casa parinteasca de care se plangea, acum mult mai propice locuirii.

Cererea incepe cu formula de adresare: "Donmle primar", si continua cu adresa casei parintesti in care locuieste cu sotia, "cei doi copii minorii... si mai locuiesc si cei doi fratii cu familile la un total (10 persan)". Piedone mai scrie ca vrea o locuinta "din fondul de stat s-au sociala".

Primarul sectorului 4, Adrian Inimaroiu, certifica autenticitatea inscrisului: "Circula de vreo doua saptamani dosarul domnului Popescu, am aflat si eu de aceasta cerere si este reala. A luat o locuinta, iar eu am dat tema la juridic sa pregateasca cele necesare pentru rezolvarea acestui caz".

In 1989 Piedone lucra ca sef de restaurant si de complex hotelier la mare. in 1990, s-a apucat de comert in Bucuresti, unde si-a deschis si Restaurantul Ciocarlia, pe cheiul Dambovitei. In 1994, a intrat in PSD, pentru ca tinerii PSD-isti isi faceau mesele la el in restaurant.

In 2000-2004, a fost consilier general si inspector la Primaria Sectorului 6. Candidat PC la sectorul 4, azi Piedone sustine ca a absolvit Facultatea de Management in Turism din ASE si a mai facut un curs de management in administratie publica la Munchen.

