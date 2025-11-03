Piedone catre Inimaroiu: "Donmle Primar"

Marti, 08 Aprilie 2008, ora 09:11
4649 citiri
Piedone catre Inimaroiu: "Donmle Primar"

Lupta electorala in sectorul 4 imbraca forma agramata a unei cereri scrise de Cristian Popescu, pe vremea cand era consilier la Capitala, pe baza careia a primit o casa de la stat, informeaza Evenimentul Zilei.

Cererea facuta in 1998 de Cristian Popescu Piedone la primarie, circula sub forma de manifest electoral pe e-mailurile redactiilor. Autenticitatea acesteia este confirmata de primarul sectorului 4, Adrian Inimaroiu, concurent cu Piedone pentru aceeasi functie.

Piedone a ripostat si a afirmat ca Inimaroiu a distribuit aceasta cerere: "E scrisul meu si eu il inteleg, agramat sau nu, care e problema?".

In 2001, lui Piedone i-a fost repartizat un apartament de lux in zona Unirii, pe motiv ca este tanar casatorit, cu doi copii, care locuieste in casa parinteasca inghesuit cu fratii, cumnatele si parintii.

La vremea aceea, Piedone facea legea in piete, lupta cu mafia si circula cu un Mercedes sau cu o masina de teren, parcate amandoua in fata Primariei Sectorului 6. Ulterior, Piedone a vandut apartamentul, revenind in aceeasi casa parinteasca de care se plangea, acum mult mai propice locuirii.

Cererea incepe cu formula de adresare: "Donmle primar", si continua cu adresa casei parintesti in care locuieste cu sotia, "cei doi copii minorii... si mai locuiesc si cei doi fratii cu familile la un total (10 persan)". Piedone mai scrie ca vrea o locuinta "din fondul de stat s-au sociala".

Primarul sectorului 4, Adrian Inimaroiu, certifica autenticitatea inscrisului: "Circula de vreo doua saptamani dosarul domnului Popescu, am aflat si eu de aceasta cerere si este reala. A luat o locuinta, iar eu am dat tema la juridic sa pregateasca cele necesare pentru rezolvarea acestui caz".

In 1989 Piedone lucra ca sef de restaurant si de complex hotelier la mare. in 1990, s-a apucat de comert in Bucuresti, unde si-a deschis si Restaurantul Ciocarlia, pe cheiul Dambovitei. In 1994, a intrat in PSD, pentru ca tinerii PSD-isti isi faceau mesele la el in restaurant.

In 2000-2004, a fost consilier general si inspector la Primaria Sectorului 6. Candidat PC la sectorul 4, azi Piedone sustine ca a absolvit Facultatea de Management in Turism din ASE si a mai facut un curs de management in administratie publica la Munchen.

Românii pot depune cereri pentru terenul aferent locuinței. Cine are acest drept și ce trebuie să facă
Românii pot depune cereri pentru terenul aferent locuinței. Cine are acest drept și ce trebuie să facă
Românii care dețin case construite înainte de 1990 sau care au cumpărat locuințe în baza legii din 1995 pot solicita acum dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente gospodăriei....
Viceprimarul care a fost condamnat la închisoare, după uciderea unei persoane. Instanța a pronunțat sentința definitivă
Viceprimarul care a fost condamnat la închisoare, după uciderea unei persoane. Instanța a pronunțat sentința definitivă
Mandatul unui viceprimar și consilier local ales în urma alegerilor locale din 2024, a fost încetat, după ce politicianul a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din...
#Piedone, #cerere, #gramatica , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sondaj la comanda PNL: Scor strans intre Ciprian Ciucu si Daniel Baluta. Cum se pozitioneaza Catalin Drula si Anca Alexandrescu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viceprimarul care a fost condamnat la închisoare, după uciderea unei persoane. Instanța a pronunțat sentința definitivă
  2. Președintele Senatului spune despre chemarea lui Bolojan în Parlament că e inoportună. "Un semnal foarte prost"
  3. Invitatul-surpriză de la congresul PSD. Grindeanu anunță că nu-l va chema pe Nicușor Dan
  4. Ciprian Ciucu și-a prezentat un prim plan din programul său politic pentru București: PUZ-ul de ”regenerare urbană” pe Magheru–Victoriei
  5. Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie critică „joaca politică” cu voința poporului. Legea cu 300 de parlamentari, „vârâtă, probabil, într-un sertar”
  6. Sorin Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR. "Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse"
  7. AUR, replică pentru Georgescu, după ce a cerut boicotarea alegerilor din Capitală. "Nu avem cum să nu participăm la alegeri"
  8. Ponta, după ce Georgescu a refuzat să-și anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu: "Nu mai acceptă să fie folosit" de "vampirii și lipitorile politice și mediatice"
  9. Cea mai mare companie de armament din Europa deschide o fabrică de pulberi în România. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
  10. Drulă-succesorul și despre suspendarea președintelui