Primarul Sectorului 5 renunta la restrictiile anuntate. Toti agentii economici isi mentin programul, fara sa fie scurtat

"In urma unei discutii telefonice pe care Prefectul Capitalei a avut-o cu Primarul Sectorului 5 in aceasta dimineata, Primaria Sectorului 5 a decis sa suspende pentru moment dispozitia data ieri, 24 martie, privind unele masuri pentru limitarea raspandirii Covid-19 pe raza sectorului", a transmis, oi, Primaria Sector 5. Sursa citata a precizat ca, la solicitarea prefectului, primarul a fost de acord sa astepte deciziile care urmeaza sa fie luate la nivel de Guvern si care presupun adoptarea unor masuri unitare la nivelul Capitalei."Cei doi oficiali au cazut de acord in privinta faptului ca mai presus de orice este interesul si sanatatea cetatenilor, iar situatia epidemiologica actuala necesita adoptarea unor masuri suplimentare", a mai transmis Primaria Sector 5.Anterior, prefectul Alin Stoica a anuntat ca va ataca in contencios administrativ deciziile referitoare la restrictiile decise de Primaria Sectorului 5. Primaria a stabilit , miercuri, ca toti agentii economici sa aiba program mai scurt, atat in timpul saptamanii, cat si in week-end.