Piedone acuza nereguli care ar putea falimenta primaria: "Economat a devalizat Sectorul 5". Masti si dezinfectanti ar fi ajuns la Clubul Sportiv Steaua

In debutul sedintei, transmisa on-line, primarul a declarat ca intrunirea este dedicata "in totalitate gasirii unei solutii" pentru ca primaria sa isi poata continua activitatea."Fara sprijinul organelor abilitate si al Consiliului Local Sector 5, aceasta primarie poate intra maine in faliment. Am puterea vorbelor. Aceasta primarie, daca nu suntem umar la umar si daca nu constientizati, cei prezenti, de gravitatea situatiei, Primaria intra in faliment, insolvabilitate, salarii nu se mai pot da... Pentru ca cineva, in inconstienta lui, a devalizat Primaria Sectorului 5. Acea institutie care a devalizat Sectorul 5 se numeste Economat SRL. In fiecare dimineata la Registratura se primesc facturi", a spus edilul Sectorului 5.El a mentionat ca marti la Registratura Primariei a ajuns: o factura de 15,1 milioane de lei pentru masti FPP2 a cate 12,75 lei bucata; o factura in valoare de 4,9 milioane pentru 117.000 de bucati de gel dezinfectant; o factura de 2,5 milioane de lei pentru 16.200 de combinezoane.Cristian Popescu Piedone a declarat ca nu este clar cine a dat aceste comenzi, dar ca o parte dintre produse au ajuns la institutii de invatamant si chiar la Clubul Sportiv Steaua . Pe de alta parte, reprezentantii aparatului de specialitate al primariei au precizat ca reprezentantii scolilor si gradinitelor nu au solicitat astfel de produse, iar Consiliul Local nu a imputernicit Economat sa faca astfel de achizitii."Unde s-au dus? Primul proces verbal - ca le-au predat - masti 2.500 de bucati, dezinfectanti 132, combinezoane 200 - Clubul Sportiv Steaua. Ce treaba avem noi cu Clubul Sportiv Steaua? Cine a dat comanda? Unde s-a dus? (...) Pentru scoli, nu exista comanda. Atunci cum depunem la Registratura niste facturi cu sume exorbitante, fara o comanda, fara acoperire bugetara?", a intrebat edilul.Pe de alta parte, primarul a precizat ca Economat solicita un milion de lei de la Administratia Pietelor, in baza unui contract privind produse de papetarie si curatenie, desi aceste produse nu ar fi fost livrate."La Directia Administratia Pietelor sunt facturi care nu s-au inregistrat in contabilitate in valoare de un milion de lei. Papetarie: registru, foaie, borderou... celebrele facturi. Hartie copiator, hartie igienica, cutii arhivare - o mie de bucati... inca o mie de bucati. Toate aceste facturi insumeaza un milion de lei. Intrebata, doamna director de la Administratia Pietelor, prin noul director care a fost pus acolo, de ce nu s-a inregistrat, spune ca marfa nu a fost livrata. Marfa nu exista", a declarat Popescu Piedone.Reprezentatul Corpului de control al primarului a anuntat ca depune in cursul zilei de marti, la Directia Nationala Anticoruptie, o sesizare cu toate problemele identificate. Pe de alta parte, Popescu Piedone a declarat ca asteapta o decizie si din partea Consiliului Local."Am solicitat, iar maine, in cadrul Consiliului Local, mai solicit o data. Primul responsabil fata de Economat este Consiliul Local. Tacerea lor pentru mine e o suspiciune. Sper ca se vor trezi si maine sa inteleaga ca sunt patronii unici ai acestui Economat. Sa ia masurile ce se impun. Eu nu am prerogative. (...) Nu pot sa destitui", a spus el.Primarul a mentionat ca directorul Economat Sector 5, Petre Marian Leonard, "face somatii de plata zilnice", anuntand ca, in cazul in care facturile nu sunt achitate, se va adresa instantei de judecata, solicitand inclusiv plata dobanzii penalizatoare.