Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial la Comisia Europeana astazi. PNRR, prezentat public in 2 iunie

Potrivit programului prezentat, saptamana trecuta, de ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, luni are loc depunerea oficiala a PNRR in sistemul informatic al CE.Se vor depune 30 de documente separate, cate unul pentru fiecare capitol transversal si pentru fiecare componenta, a precizat el.Ghinea a mentionat ca in 1 iunie se va face reunirea textelor intr-un format pentru publicare, iar in 2 iunie va avea loc publicarea integrala si prezentarea PNRR catre publicul larg si jurnalisti."Am luat decizia de a publica intreg planul Romaniei, vom fi printre putinele state membre UE care publica intregul document", a adaugat Ghinea.Miercurea trecuta, premierul Florin Citu a afirmat, la prezentarea in Parlament a PNRR, ca acesta "este un plan diferit pentru ca, pe langa investitii de care toate tarile din UE au nevoie, acest plan vine si cu o parte de reforma ". Citu a aratat ca unul dintre obiectivele PNRR este ca toate zonele din Romania sa beneficieze de investitii. "Acest program este garantia pe care o dau romanilor ca vom reduce semnificativ decalajele dintre noi si tarile dezvoltate", a sustinut el.Ulterior, Citu a declarat ca PNRR urmeaza sa fie prezentat in detaliu , acesta avand o parte de reforma si o alta de investitii. De asemenea, PNRR are tinte anuale pe care "daca nu le lovesti, nu iei banii"."PNRR are o parte de reforma, o parte de investitii, capitole pe sectoare unde Romania are nevoie sa mearga si asta am negociat cu Comisia. Si dupa aceea, veti vedea, implementarea o vom face, va fi un Comitet interministerial, condus de premier ", a declarat Citu.Prim-ministrul este de parere ca PNRR este un program care se potriveste administratiei din Romania."PNRR este un program foarte bun pentru modul nostru de a face administratie pentru ca are clar niste tinte anuale si daca nu le lovesti, nu iei banii. Este un program care te forteaza sa fii eficient, de aceea imi place mie PNRR . Are o parte de reforme si are o parte de investitii cu borne clare si atunci administratia publica romaneasca, care trebuie impinsa putin de la spate, are nevoie de aceste borne clare in fiecare an pentru a atrage banii si pe acest lucru mizez eu. Mizez pe faptul ca ministrii care vor veni in Comitetul interministerial sa isi arate aceste masuri. Si cred ca vom avea si la fiecare sedinta de Guvern 10 minute la inceput in care fiecare ministru va raporta progresul proiectelor pe care le are in PNRR", a declarat Citu