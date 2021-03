Cristian Ghinea: Planul National de Redresare si Rezilienta prevede patru miliarde de euro pentru reforma digitalizarii

Mesajul ministrului

Potrivit acestuia, obiectivele privind digitalizarea, stabilite in forma actualizata a PNRR, sunt cloud-ul guvernamental, digitalizarea in sanatate, educatie, justitie, dar si digitalizarea ANAF, cu scopul ridicarii nivelului de colectare a taxelor. Continuam discutiile informale cu Comisia Europeana in aceasta etapa in care lucram la 'finisarea' Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Am avut astazi o discutie cu Margrethe Vestager, vicepresedinta Comisiei Europene, unul dintre coordonatorii la nivelul Comisiei al procesului de elaborare si evaluare a planurilor nationale de redresare si rezilienta.M-am bucurat sa constat inca o data ca viziunea noastra in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele UE. Obiectivele noastre privind digitalizarea, stabilite in forma actualizata a PNRR, sunt cloud-ul guvernamental, digitalizarea in sanatate, educatie, justitie si nu in ultimul rand digitalizarea ANAF, care sa contribuie la ridicarea nivelului de colectare a taxelor (unde stam prost, mult sub media UE). Avem alocati aproximativ 4 miliarde de euro pilonului Transformare digitala, exista componente digitale si in reformele si investitiile din ceilalti piloni. M-am bucurat sa aud adjectivul ambitios' in timpul discutiei", a notat Ghinea.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a subliniat ca a discutat cu Margrethe Vestager si despre nevoia de investitii in autostrazi, in conditiile in care Romania este tara care solicita cele mai multe fonduri pentru sectorul rutier.