Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6 - suspendate pentru un an. Nicusor Dan: "Urbanismul ultimilor ani a fost o golanie"

"Ani de zile a prevalat interesul privat si diferite retele de interese in fata interesului public. Am spus si o repet, urbanismul ultimilor ani a fost o golanie. Majoritatea Consiliului General USR PNL a luat azi o decizie curajoasa, o decizie corecta si si-a dovedit sie insasi si opiniei publice ca este o autoritate publica, adica cineva care actioneaza in interes public si nu in interes privat.Prin aceste PUZ-uri de sector, intr-o Capitala in sufocata de poluare, in care copiii au boli respiratorii si varstnicii au boli cardiovasculare generate de aceasrta poluare a aerului urmau sa dispara sute de hectare de spatiu verde, Bucurestiul pierdea oportunitati de dezvoltare cum este metroul de suprafata, cum este salba de lacuri din Nordul Bucurestiului. Este un semnal pentru toti investitorii de buna credinta, pentru arhitecti, pentru constructori ca orasul acesta are nevoie de dezvoltare, dar aceasta dezvoltare trebuie sa fie sustenabila si facuta pentru cetatean si nu pentru niste interese speculative. Este deci o victorie a societatii civile care reclama de ani de zile aceste abuzuri urbanistice impotriva unor retele de interese, o victorie materializata de aceasta coalitie PNL USR care are majoritatea din Consiliul General.Au fost 29 de voturi din 29. In ciuda presiunilor pe care le-au avut fiecare dintre ei de la toate aceste retele care au facut rau Buc au stat in picioare. Sunt mandru ca sunt sustinut de ei", a declarat, la finalul sedintei de CG primarul Capitalei Nicusor Dan PUZ coordonator sector 6 a fost suspendat pentru 12 luni, in loc de doi ani, asa cum s-a propus initial. Amendamentul a fost adus de primarul Bucurestiului, Nicusor Dan. Sedinta de astazi a inceput cu cinci ore mai tarziu decat era programata deoarece au avut loc negocieri cu privire la proiectele care propun anularea Planurilor Urbanistice Zonale. Proiectul a trecut cu 29 de voturi pentru, 25 impotriva si zero abtineri, anunta buletin.de/bucuresti 19:15: PUZ coordonator sector 5 a fost suspendat pentru 12 luni, in loc de doi ani, asa cum s-a propus initial. Amendamentul a fost adus de primarul Bucurestiului, Nicusor Dan. Sedinta de astazi a inceput cu cinci ore mai tarziu decat era programata deoarece au avut loc negocieri cu privire la proiectele care propun anularea Planurilor Urbanistice Zonale. Proiectul a trecut cu 29 de voturi pentru, 25 impotriva si zero abtineri, scrie Buletin de Bucuresti.PUZ coordonator sector 4 a fost suspendat pentru 12 luni, in loc de doi ani, asa cum s-a propus initial. Amendamentul a fost adus de primarul Bucurestiului, Nicusor Dan. Sedinta de astazi a inceput cu cinci ore mai tarziu decat era programata deoarece au avut loc negocieri cu privire la proiectele care propun anularea Planurilor Urbanistice Zonale. Proiectul a trecut cu 29 de voturi pentru, 23 impotriva si zero abtineri.PUZ coordonator sector 3 a fost suspendat pentru 12 luni, in loc de doi ani, asa cum s-a propus initial. Amendamentul a fost adus de primarul Bucurestiului, Nicusor Dan. Sedinta de astazi a inceput cu cinci ore mai tarziu decat era programata deoarece au avut loc negocieri cu privire la proiectele care propun anularea Planurilor Urbanistice Zonale. Proiectul a trecut cu 29 de voturi pentru, 23 impotriva si zero abtineri, mai arata sursa citata.PUZ coordonator sector 2 a fost suspendat pentru 12 luni, in loc de doi ani, asa cum s-a propus initial. Amendamentul a fost adus de primarul Bucurestiului, Nicusor Dan. Sedinta de astazi a inceput cu cinci ore mai tarziu decat era programata deoarece au avut loc negocieri cu privire la proiectele care propun anularea Planurilor Urbanistice Zonale. Proiectul a trecut cu 29 de voturi pentru, 20 impotriva si zero abtineri.Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca cele cinci planuri urbanistice zonale de sector care trebuie suspendate sunt absolut nocive si distrug sute de hectare de spatiu verde, cat si oportunitatile de dezvoltare ale Capitalei. El a adaugat ca pe ordinea de zi a Consiliului General figureaza un proiect de hotarare prin care Parcul Natural Vacaresti va trece in administrarea PMB. "Acolo vrem sa deschidem un concurs de arhitectura pentru ca este un potential urias si turistic pentru bucuresteni", a mai spus Dan.