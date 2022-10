PLD a scris motiunea de cenzura si o va trimite democratilor

Liderul CRN al PLD, Valeriu Stoica, a declarat, vineri, la lansarea oficiala a candidatilor pentru PE, ca textul motiunii de cenzura a fost redactat si ca urmeaza ca, in cursul aceleiasi zile, sa fie prezentat PD, iar saptamana viitoare vor incepe negocierile cu ceilalti parlamentari.

Precizarea survine dupa ce liderii PLD si PD stabilisera, de principiu, ca motiunea ar putea fi depusa, cel mai probabil, dupa alegerile pentru PE, respectiv dupa 25 noiembrie.

"Noi, PLD, am anuntat ca vom initia o motiune de cenzura impotriva Guvernului Tariceanu II tocmai pentru ca este un Guvern corupt, incompetent si abuziv. Va anunt ca proiectul motiunii de cenzura este deja redactat. Il vom comunica astazi Partidului Democrat si de saptamana viitoare vom incepe discutiile pentru ca, pe langa semnaturile de la colegii de la PD, sa strangem si celelalte semnaturi pentru depunerea ei in Parlament", le-a spus Stoica, delegatilor prezenti la Palatul Parlamentului.

El a subliniat ca astfel se va vedea cine doreste ca Romania sa devina o tara europeana si cine nu. "Aceasta motiune de cenzura sau, mai bine zis, textul ei este hartia de turnesol care va arata cine doreste ca Romania sa fie o tara europeana si cine doreste ca Romania sa fie o tara a trecutului, o tara a tranzitiei, o tara a coruptiei", a afirmat liderul liberal-democrat.

Pe de alta parte, Valeriu Stoica a admis ca PLD va avea dificultati in a strange semnaturile pentru depunerea documentului, respectiv 116, in conditiliile in care partidul sau si democratii nu au numarul necesar de parlamentari.

Motiunea PLD, "Guvernul Tariceanu II-un Guvern corupt, incompetent si abuziv", este structurata pe trei capitole si face referire la informatii privind dosarele ministrilor Zsolt Nagy, Tudor Chiuariu, Paul Pacuraru si Decebal Traian Remes, asa cum au fost ele relatate de presa.

Potrivit motiunii redactate de PLD, "informatiile privind coruptia sunt de interes public, iar jurnalistii care au dezvaluit aceste informatii au actionat conform deontologiei profesionale, respectand legea si facand dovada curajului si a onestitatii.

Prin continutul lor, aceste informatii sunt credibile si sunt suficiente pentru a fundamenta perceptia publica a coruptiei Guvernului Tariceanu II".