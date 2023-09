PLD si PD se intalnesc luni sa discuta despre motiune

Liderul Consiliului Reprezentantilor Nationali (CRN) al PLD, Valeriu Stoica, a declarat duminica pentru NewsIn ca democratii si liberal-democratii se vor intalni luni dumineata la sediul PLD, pentru a discuta despre motiunea de cenzura initiata de formatiune, dar si despre campania pentru referendumul privind votul uninominal.

Valeriu Stoica a subliniat ca deocamdata, pana la strangerea semnaturilor necesare initierii motiunii de cenzura in Parlament, este greu de stabilit un termen pentru depunerea documentului. Liderul CRN PLD a mai spus ca liberal-democratii ar fi bucurosi daca termenul pentru depunerea motiunii ar fi 21 noiembrie a.c., astfel incat initierea sa se faca inainte de alegerile pentru Parlamentul European, iar dezbaterea in forul legislativ dupa euroscrutin.

El a completat ca democratii nu au avut deocamdata obiectii legate de textul motiunii, care a fost elaborat de PLD. Stoica a aratat ca nu se asteapta sa existe democrati care sa ezite in a semna documentul, dar ca problema se va pune din punctul de vedere al strangerii celorlalte semnaturi necesare, care se asteapta sa vina din partea independentilor si a minoritatilor nationale, altele decat cea maghiara.

Liderul PLD a mai spus ca partidul din care face parte si-a asumat strangerea de semnaturi de la celelalte partide, dar se asteapta sa primeasca ajutor si din partea PD. In acelasi timp, liberal-democratul a adaugat ca, pe agenda discutiilor, se va afla si strategia de campanie pentru referendum.

Motiunea PLD, intitulata "Guvernul Tariceanu II- un Guvern corupt, incompetent si abuziv", este structurata pe trei capitole si face referire la informatii privind dosarele ministrilor Zsolt Nagy, Tudor Chiuariu, Paul Pacuraru si Decebal Traian Remes, asa cum au fost ele relatate de presa.

Democratii anuntasera ca sustin motiunea de cenzura a PLD, insa nu se vor implica in procedura strangerii celor 116 semnaturi necesare, in conditiile in care PLD si PD au nevoie si de sustinerea altor parlamentari. Liderii PD au mai precizat ca motiunea de cenzura ar trebui depusa dupa alegerile pentru Parlamentul European.