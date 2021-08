PNDL-ul propus de lideri liberali naște discordie în coaliția de guvernare: ”Nu vrem să fim părtaşi în alocări discreţionare de bani către clientela de partid”

Surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro că decizia a fost luată în unanimitate, cei mai vehemenţi contestatari ai planului fiind Cătălin Drulă, Claudiu Năsui , Iulian Bulai şi Cristina Prună În comunicatul presă transmis la finalul şedinţei BN, USR PLUS subliniază că ”nu va susţine un nou PNDL cu alocări din pix”.”USR PLUS susţine dezvoltarea localităţilor rurale din România, dar nu prin programe de tip PNDL care înseamnă risipa banilor publici pe criterii politice. Banii din PNDL 1 şi 2 au ajuns în buzunarele baronilor locali. Nu vrem să fim părtaşi în replicarea unor practici de alocări discreţionare de bani către clientela de partid şi cu investiţii fără cap care nu au dus nicăieri la dezvoltarea reală a zonelor rurale”, se aartă în comunicat.USR PLUS precizează că, în ciuda declaraţiilor din spaţiul public nu a existat un acord în coaliţie pe acest program.”Având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu PNDL 1 şi 2, nu putem să ne bate joc în continuare de banii oamenilor, de aceea USR PLUS cere criterii foarte clare de acordare a banilor publici şi un mecanism transparent de alegere a proiectelor care să nu depindă de pixul politic al ministrului Dezvoltării”, se mai arată ân comunicatul de presă.Cei de la USR PLUS spun că au cerut deja în şedinţa de Guvern o evaluare a rezultatelor PNDL 1 şi 2 şi că propun reluarea subiectului la următoarea şedinţă a coaliţiei cu cifre pe masă.Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban , a anunţat marţi că în cursul acestui an va fi reglementat din punct de vedere legislativ un nou plan de investiţii după modelul Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei."Am discutat, s-a discutat şi în coaliţie, trebuie menţionat, nu ştiu dacă premierul v-a povestit, am discutat şi în coaliţie programul PNDL 3 în linii mari, cam ce am discutat şi la Biroul Executiv, adică lansarea unui nou plan de investiţii de o valoare aproximativă de 50 de miliarde într-un plan multianual, cu emiterea actului normativ, a Ordonanţei, în cursul acestui an, urmând să înceapă procedurile de selecţie pe baza criteriilor şi procedurilor care urmează să fie stabilite prin normele metodologice”, a declarat Ludovic Orban.Şi premierul Cîţu a anunţat noul PNDL, miercuri, la finalul şedinţei de guvern „Astăzi, am avut în primă lectură (...) un program de investiţii pentru autorităţile locale prin care vom putea să implementăm asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe minim 6 ani de zile”, a explicat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.Premierul a adăugat că este inadmisibil să existe localităţi în România fără apă, canalizare şi drumuri neasfaltate.„Sunt lucruri de bază pe care puteam să le avem până acum în România. Ele trebuiau făcute acum 20, 10 ani de zile. Le vom face în acest mandat”, a conchis Cîţu.Mai mulţi lideri USR PLUS, printre care Cristina Prună, Claudiu Năsui şi Iulian Bulai au criticat dur intenţia liberalilor de a bugeta un nou PNDL.