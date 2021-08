Premierul Florin Cîţu, despre PNDL 3: „Sunt de acord cu toate recomandările celor de la USR PLUS. Nu există niciun fel de dezbateri”

”Am spus din primul moment că sunt de acord cu toate recomandările celor de la USR PLUS (...) În afară de discuţii politice, nu există niciun fel de alte dezbateri. Din punctul meu de vedere, PNDL 3 este în avizare în acest moment şi când o să fie gata cu avizele, o să treacă prin şedinţa de Guvern”, a declarat, luni, premierul, întrebat dacă există posibilitatea ajungerii la un acord în coaliţie referitor la PNDL 3.La rândul sa, vicepremierul Dan Barna a afirmat că formaţiunea politică pe care o reprezintă nu se opune dezvoltării României, însă susţine că cei de la USR PLUS vor fi "foarte fermi" în a crea un mecanism prin care să se asigure că un plan naţional de investiţii va genera dezvoltarea comunităţilor locale, nu doar să "alimenteze diverse firme de casă"."Discuţiile, la momentul de faţă, ţin de cum arată acest program, pentru că ştiţi, de exemplu, că nu există o evaluare coerentă a PNDL 1 şi PNDL 2? Ce vreau să spun: acele programe – şi media a prezentat în mod repetat terenuri de sport în pantă, drumuri asfaltate pe tarlale printre loturile oamenilor, asfalt turnat direct pe pământ, care a rezistat până la prima iarnă, după care a plecat odată cu praful - deci ideea că am putea să continuăm un program în care fondurile să fie risipite, ca să nu spun furate, pentru că sunt multe dintre situaţiile acestea, ajunse direct la DNA, este un lucru pe care nu-l vom susţine niciodată.Pentru că un astfel de program de investiţii care trebuie să aducă bunăstare la nivel local în comunităţile din România trebuie să aibă nişte principii foarte clare, o monitorizare foarte clară, priorităţi predefinite, o cofinanţare, de exemplu, de la nivelul autorităţilor locale astfel încât primarii să nu mai fie încurajaţi să finanţeze cămine culturale în sate unde nu mai sunt tineri sau terenuri de sport sau parcuri în marginea lanului de porumb unde evident că nu merge nimeni se joace", a afirmat Dan Barna In data de 19 august, premierul Florin Cîţu declara că Planul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” va intra în discuţia Guvernului cel mai târziu săptămâna viitoare, după obţinerea tuturor avizelor necesare.