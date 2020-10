PNL a decis candidatii formatiunii pentru Diaspora, la alegerile parlamentare. Toate candidaturile ar putea fi validate pana la 18 octombrie

"Am luat decizia de a numi noi presedinti interimari in filialele unde au fost dizolvate Birourile Permanente Judetene", a anuntat, luni, Robert Sighiartau, intr-o conferinta de presa, dupa Biroul Executiv al PNL.Astfel, la Bacau, Viorel Miron este noul presedinte interimar, la Braila a fost desemnat Catalin Boboc. Au fost schimbate conducerile si la PNL Ialomita, PNL Hunedoara, PNL Satu Mare si PNL Timis."Acestea sunt numirile votate de Biroul Executiv. Colegii vor merge in teren si vor pregati alegerile parlamentare", a mai precizat secretarul general al PNL.Sighiartau a explicat si ca au fost validare candidaturile pentru Diaspora, la alegerile parlamentare."De asemenea, s-au mai luat cateva decizii importante in ceea ce priveste alegerile parlamentare, dupa cum stiti, in data de 7 octombrie, este un termen limita de depunere al listei pentru Diaspora iar astazi, in cadrul Biroului Executiv s-a votat lista pentru Diaspora, o lista cu care ne mandrim, o lista pe care sunt oameni exclusiv din Diaspora, care au facut cinste comunitatilor de acolo, care ii reprezinta foarte bine pe romani. Oameni care sunt profesori universitari, asa cum este colegul nostru din Canada, domnul Burlacu. Oamenii de afaceri ca Valentin Fagarasan sau ca Teodor Ciutac, care au facut business si au facut performanta, acolo, in Diaspora si sunt foarte bine vazuti, nu doar de catre romanii nostri de acolo, dar si de catre autoritatile din tarile respective", a mai declarat secretarul general al PNL.Lista PNL pentru Diaspora este compusa, la Senat , din Viorel Badea si Rares Burlacu, iar la Camera Deputatilor din Valentin Fagarasian (Italia), Toader Ciuta (Irlanda) Radu Lupu (Italia) si Mihaita Dohotar (Grecia).Sighiartau a precizat ca "PNL doreste ca pana in 18 octombrie sa valideze toate listele electorale pentru alegerile parlamentare.