PNL cere introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectului care prevede imposibilitatea eliberarii criminalilor: Daca era adoptat, situatia din Mehedinti nu s-ar fi intamplat

Ziare.

com

"Daca saptamana trecuta acest proiect ar fi fost adoptat, situatia de la Mehedinti, unde un criminal in serie a mai produs o drama incendiind o tanara pe care a santajat-o si pe care a amenintat-o nu s-ar fi intamplat. Parlamentul Romaniei este obligat sa voteze in procedura de urgenta acest proiect de lege care, in principiu, inseamna interzicerea liberarii conditionat pentru criminali, pentru cei care ucid cu sange rece, pentru cei care ucid copii, pentru cei care ucid femei insarcinate, pentru cei care au mai omorat, iar odata iesiti din penitenciare continua sa omoare si sa puna in pericol viata oamenilor", a anuntat liderul deputatilor liberali, Florin Roman, luni, intr-o declaratie de presa.Acesta a adaugat ca, daca nu se va adopta urgent proiectul care sa interzica liberarea conditionata a celor care se fac vinovati de crime, "nimeni nu ne poate garanta ca maine, poimaine, cei care au ucis o data nu vor mai face si a doua oara".Roman a mentionat ca proiectul ar putea fi votat chiar luni dupa amiaza sau cel tarziu miercuri.Acesta a facut un apel catre toate formatiunile politice sa dea dovada de responsabilitate si sa voteze urgent proiectul care a trecut de Senat in urma cu opt luni.De asemenea, Florin Roman a precizat ca a solicitat Comisiei Juridice din Camera Deputatilor sa dea vot de respingere proiectului de lege care prevede amnistierea celor care se fac vinovati de evaziune fiscala si sa voteze proiectul de lege care interzice participarea la licitatii publice a societatilor al caror actionariat nu este public."Toate aceste legi lasate nelucrate in Parlament nu fac decat sa sustina infractorii, criminalii si cei care comit infractiuni economice", a adaugat deputatul PNL.