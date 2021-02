Cum se pozitioneaza PNL la votul suspendarii PUZ-urilor coordonatoare in Bucuresti: "Sustinem 100% primarul"

USR voteaza "pentru", PSD, "impotriva"

Aceste PUZ-uri creeaza, in prezent, "o dezvoltare haotica a Bucurestiului", a declarat Diana Mardarovici, consilier general PNL, pentru Ziare.com."Aceste PUZ-uri coordonatoare, asa cum arata acum, pe care PNL nu le-a votat, creeaza o dezvoltare haotica a Bucurestiului. Mai mult decat atat, servesc intereselor unor rechini imobiliari, distrug spatiile verzi si este pur si simplu macel ce s-a intamplat in urma lor. Este evident ca avem nevoie de o organizare coerenta si corecta a Bucurestiului.Sustinem 100% primarul in acest demers, in demersul de a dezvolta coerent. Partidul National Liberal este si ramane un partener al mediului de afaceri, oameni corecti, de buna credinta si trebuie sa avem in vedere cum procedam in cazul celor care au fost si sunt corecti. Noi nu am votat aceste PUZ-uri coordonatoare in consiliu si da, ele au generat prejudicii mari Bucurestiului", a declarat Mardarovici.Consilierii generali ai USR PLUS au anuntat deja ca vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sectoare, apreciind ca acestea contin "prevederi derogatorii profund nocive", menite sa continue dezvoltarea urbanistica "haotica" din ultimii ani.Astfel, daca toti consilierii PNL si USR-PLUS vor vota pentru suspendare, proiectul va fi aprobat, pentru ca membrii celor doua formatiuni politice au majoritate in Consiliul General.Membrii Partidului Social Democrat (PSD) din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vor vota vineri, 25 februarie, impotriva suspendarii planurilor urbanistice coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6, a declarat Aurelian Badulescu pentru Ziare.com.Nicusor Dan a cerut luni, 22 februarie, Consiliului General sa suspende, timp de doi ani, Planurile Urbanistice Coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2,3,4,5 si 6. In cazul sectorului 1, documentul nu a fost aprobat. Edilul a argumentat ca sute de hectare de spatiu verde risca sa-si piarda statutul si sa devina spatii construibile.Proiectele de hotarare sunt pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 26 februarie. Daca se aproba, suspendarea PUZ-urilor ar urma sa inceapa din 5 martie.