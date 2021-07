Liberalii din Neamt s-au decis pe cine vor sustine la sefia PNL. "Este un lucru absolut firesc ca cel care detine functia de premier, sa fie si presedintele partidului"

"Este un lucru absolut firesc ca cel care detine functia de premier , sa fie si presedintele partidului din care provine", a declarant presedintele PNL Neamt, George Lazar."Noul Birou Permanent Judetean al PNL s-a intrunit in prima sa sedinta, iar principala hotarare adoptata este mandatarea actualului presedinte, George Lazar de a-l sprijini pe premierul Florin Citu la congresul PNL, din 25 septembrie. Decizia a fost votata in unanimitate", a transmis PNL Neamt.Fliala precizeaza ca, atat George Lazar, cat si senatorul Eugen Tapu-Nazare, cel a detinut interimatul in ultimele patru luni, au anuntat cu mai mult timp in urma ca-l vor sprijini pe actualul premier."Nu mai este niciun secret, am anuntat de multa vreme ca atat eu, cat si cei doi prim-vicepresedinti, Eugen Tapu-Nazare si Andrei Carabelea, il sustinem pe premierul Citu. PNL este un partid dinamic, un partid care intelege necesitatea reformelor interne, pentru a nu cadea in capcana suficientei, asa cum istoria ne-a demonstrat ca se intampla. Este un lucru absolut firesc ca cel care detine functia de premier, sa fie si presedintele partidului din care provine. Asa se intampla in democratiile consolidate, asa se va intampla si la noi, pentru ca, nu am nicio indoiala, premierul Florin Citu va fi noul presedinte al PNL, din 25 septembrie", a precizat George Lazar, presedintele PNL Neamt.In aceeasi sedinta, Adrian Ciobanu a fost ales noul secretar general al PNL Neamt, functie detinuta pana nu demult de George Lazar, actualul presedinte.