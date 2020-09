Filialele liberale au interzis sa mai incheie aliante cu PSD: "Intelegeri doar cu PMP, USR PLUS si UDMR"

"Am stabilit politica de aliante foarte clara. Prima decizie este ca interzicem tuturor organizatiilor locale sa faca vreo intelegere sau vreo alianta cu PSD. Partidele afine cu care suntem in colaborare de patru ani de zile cu care am recomandat filialelor sa faca aliante sunt PMP si USR PLUS. De asemenea, in judetele cu populatie maghiara, acolo unde se pot gasi puncte comune si programe comune, de asemenea, am permis realizarea de intelegeri si aliante cu reprezentantii UDMR din administratia locala", a declarat Orban, dupa sedinta Biroului Politic National al PNL.El a afirmat ca o singura exceptie va fi posibila si aceasta vizeaza o alianta cu PER in Dolj, insa a subliniat ca acest lucru depinde de orientarea acestei filiale."Din ceea ce stiu eu, exista o intelegere la nivel national intre PSD si celelalte doua PSD-uri mai mici in care ei au zis ca se unesc peste tot unde sunt impreuna. Singura exceptie care mai este, PER, care a intrat in Dolj, dar depinde de orientarea filialei PER, ca, de exemplu, filiala PER din Valcea a jucat cu PSD. PSD nu si-a pus candidat la primarie si PER nu si-a pus candidat la presedintia Consiliului judetean si a sprijinit candidatul PSD. Acolo nici vorba de vreo intelegere cu PER in Valcea", a spus Orban.