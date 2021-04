Scandal cu amenintari la Focsani. Primarul catre viceprimar: "Poate va loveste un tractor pe strada" VIDEO

Aceasta acuzase administratia locala ca a cumparat tractoare la preturi mai mari decat cele ale pietei, mai exact la 150.000 de euro cand pe piata ar fi autovehicule de acest gen la 70 000 de euro.In acel moment, primarul Misaila a spus, conform filmarii facute publice de PNL Vrancea: "Poate va loveste vreun tractor pe strada. Poate da intamplator peste dvs!""E o amenintare? Foarte bine", a raspuns viceprimarul.PNL Vranea a criticat gestul primarului.PNL Vrancea a transmis ca "amenintarile de orice fel si limbajul violent nu au ce cauta in administratia publica locala" si a cerut primarului sa-i prezinte scuze viceprimarului."Partidul National Liberal Filiala Vrancea protesteaza in mod ferm impotriva manifestarilor extreme , care vizeaza viata persoanei, manifestari de care a dat dovada primarul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila ( PSD ), in sedinta extraordinara a Consiliului Local de astazi. In lipsa unor argumente, primarul Misaila a trecut la amenintari la adresa doamnei viceprimar Ana-Maria Dimitriu (PNL), careia i-a transmis ca ar putea fi lovita de tractoarele de la CUP Salubritate pe strada", transmite PNL Vrancea."Am fost amenintata in cel mai dureros mod cu putinta. Sa te ameninte cineva cu moartea, chiar si indirect, mi se pare o chestiune inacceptabila. Este prima data in viata mea cand primesc o astfel de amenintare", a declarant, la randul sau, viceprimarul Ana-Maria Dimitriu.Tensiunile dintre primarul Focsaniului Cristi Misaila si viceprimarul liberal Ana Maria Dimitriu treneaza de mai multa vreme.Recent, edilul-sef al orasului a redus atributiile viceprimarilor, pe motiv ca nu au suficienta experienta in a gestiona toate problemele care le reveneau.